Čecha v Západných Tatrách zachraňovali horskí, leteckí i zdravotní záchranári

Muž si pádom spôsobil bolestivé poranenie členka. Z horského terénu ho transportovali leteckí záchranári z Popradu.

„Na Zverovke bol pacient do príchodu zdravotných záchranárov zverený do starostlivosti horského záchranára. Odtiaľ následne so zdravotnými záchranármi smeroval do nemocnice v Trstenej na ďalšie vyšetrenia,“ doplnila HZS.