Ministerstvo zahraničných vecí prepúšťa diplomatov, PS žiada mimoriadny výbor

Poslanec hnutia Tomáš Valášek chce preto iniciovať zvolanie mimoriadneho zasadnutia Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR. Predstavitelia PS o tom informovali na piatkovej tlačovej konferencii.

Podľa poslanca Valáška sa na ministerstve odohrala prvá vlna „čistiek“ už po nástupe Juraja Blanára (Smer-SD) do pozície ministra. „Bolo to vo forme de facto vynútených odchodov. To sa robí tak, že skúseným ľuďom, viacnásobným veľvyslancom, medzi nimi mimochodom aj bývalý minister či vysokopostavený Slovák v medzinárodnej inštitúcii, sa jednoducho nepredĺži vyslanie alebo im je po návrate z vyslania do ústredia ponúknutá funkcia na tej najnižšej možnej úrovni s nulovou perspektívou kariérneho rastu. Oni veľmi rýchle pochopia, že sú neželaní,“ konštatoval Valášek.

Ako poslanec podotkol, takéto prepúšťanie na ministerstve by sa dalo vysvetliť implementáciou reformy, žiadny audit ani reforma však podľa jeho informácií neprebiehajú. Valášek vyhlásil, že údajné prepúšťanie na ministerstve nie je ani súčasťou konsolidácie verejných financií, pretože ušetrené finančné prostriedky budú minimálne. Myslí si, že nejde ani o generačnú výmenu.

Predseda hnutia a poslanec NR SR Michal Šimečka vyhlásil, že takéto prepúšťanie nie je v rámci ministerstiev ojedinelé. „Vidíme to veľmi dobre na príklade ministerstva kultúry a inštitúcií v rámci kultúry, vidíme to veľmi dobre v prípade ministerstva životného prostredia. Je to systematické vyhadzovanie ľudí, ktorí tam pôsobili roky, ktorí sú top odborníci na tieto oblasti a dosadzovanie ľudí, ktorí nemajú tú kompetenciu, nemajú tie skúsenosti a sú tam len preto, lebo sú kamarátmi politikov, političiek,“ myslí si.