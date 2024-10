Kmec: V pláne obnovy sú opatrenia, ktoré sa nenaplnia pre nedostatok peňazí

Jedným z nich je program Obnov dom. Uviedol to Peter Kmec (Hlas-SD), podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, na konferencii Next Green Generation EU: Energetika budúcnosti, ktorá nezabúda na ľudí. Konferenciu zorganizovala Slovenská klimatická iniciatíva spolu s Friedrich Ebert Stiftung.

„Možno spomeniem len program Obnov dom. Cieľom je obnoviť 25.000 rodinných domov, pritom na Slovensku máme 400.000 rodinných domov, ktoré musíme obnovovať, s cieľom znižovať energetickú náročnosť. Takže tam nás ešte čaká veľmi mnoho práce, kde budeme musieť využívať či už klasické EŠIF-y (Európske štrukturálne a investičné fondy, pozn. TASR), Sociálno-klimatický fond alebo aj súkromné zdroje v kombinácii s verejnými,“ spresnil vicepremiér.

Pripomenul, že Plán obnovy a odolnosti SR je veľmi dôležitým nástrojom pri napĺňaní klimatických cieľov. „Do roku 2050 tretina prostriedkov zo 6,4 miliardy eur je vyčlenených na tzv. zelenú transformáciu. Sú tam viaceré reformné ciele, predovšetkým v oblasti legislatívneho procesu, ale veľa zdrojov plynie aj do domácností, aj do regiónov, napríklad je to projekt Obnov dom, kde si domácnosti môžu nakupovať technológie na znižovanie energetickej náročnosti,“ dodal Kmec.