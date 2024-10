Rutte predsedá stretnutiu ministrov obrany prvý raz od nástupu do funkcie

Generálny tajomník NATO Mark Rutte predsedá zasadnutiu ministrov obrany prvýkrát od nástupu do úradu. Zúčastní sa na ňom aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a minister obrany Rustem Umerov. Zelenskyj v stredu predstavil dlho očakávaný „plán víťazstva“ vo vojne s Ruskom.

Zelenskyj v ňom požaduje okamžité pozvanie na vstup Ukrajiny do NATO a výzvu na zrušenie obmedzení zbraní dlhého doletu, prostredníctvom ktorých by Kyjev mohol zasiahnuť hlbšie do územia Ruska. Rutte potvrdil podporu Aliancie pre Ukrajinu, no tiež podotkol, že nemôže „podporiť celý plán“. Členstvo Kyjeva v NATO je spornou témou pre obavy z eskalácie vojny a rozšírenia konfliktu do ďalších krajín.

Umerov oboznámi ministrov o ukrajinských plánoch na obranu počas nadchádzajúcej zimy. Prítomný bude aj šéf európskej diplomacie Josep Borrell.

Vrchný veliteľ NATO Christopher Cavoli predstaví ministrom nové plány obrany 32-člennej aliancie. Rokovať sa bude aj o projektoch na štandardizáciu vybavenia a o „zbližovaní autoritárskych aktérov ako sú Čína, Rusko, Severná Kórea a Irán,“ uviedol Rutte. K ministrom obrany sa po prvý raz pripoja aj ich rezortní partneri z Austrálie, Japonska, Južnej Kórey a Nového Zélandu.