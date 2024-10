ÚVZ: Každé ochorenie u detí treba doliečiť pred tým, ako sa vrátia do kolektívu

Dieťa s teplotou, ktorá mu klesne po podaní lieku, nepatrí do školského zariadenia. Rovnako do kolektívu nepatrí dieťa s bolesťou brucha, hnačkou, nevoľnosťami či príznakmi akútneho respiračného ochorenia. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Zároveň vydal viaceré odporúčania, ako podporiť ochranu zdravia detí.

U dieťaťa by rodičia mali dbať na dodržiavanie hygienických návykov. „Naučte ho správnemu umývaniu rúk mydlom (po toalete, pred jedlom) a respiračnej etikete (vyfúkať si nos, kýchanie a kašľanie do vreckovky/rukáva/lakťovej jamky, nie do dlane),“ ozrejmil úrad.

Rovnako je podľa neho potrebné dbať na správne oblečenie a obuv, dostatok spánku či zdravú a vyváženú stravu. ÚVZ tiež apeluje, aby rodičia podporovali psychické zdravie detí. „Stres môže ovplyvniť aj imunitný systém detí a zvýšiť ich náchylnosť na choroby,“ podotkol. Zároveň radí dodržiavať povinné očkovanie, ktoré je podľa neho kľúčovou prevenciou.