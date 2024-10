Lufthansa zaplatí štyri milióny dolárov za diskrimináciu židovských pasažierov

Dôvodom je incident, keď v máji 2022 počas letu z New Yorku do Budapešti nemohli vo Frankfurte nad Mohanom nastúpiť židovský pasažieri na nadväzujúci let. Podľa agentúry Reuters o tom v utorok informovalo americké ministerstvo dopravy.

Ide o najvyššiu pokutu, akú ministerstvo doteraz udelilo leteckej spoločnosti za porušenie občianskych práv.

Personál Lufthansy vtedy neumožnil 128 židovským pasažierom, z ktorých takmer všetci mali na sebe odev bežne nosený ortodoxnými židmi, nastúpiť na nadväzujúci let na základe údajného nevhodného správania zo strany niektorých z nich.

Cestujúci, ktorých vypočuli vyšetrovatelia z ministerstva dopravy, uviedli, že hoci sa mnohí navzájom nepoznali a necestovali spolu, Lufthansa s nimi zaobchádzala ako s jednou skupinou a všetkým odoprela nástup do lietadla.

Lufthansa poprela, že by niektorý z jej zamestnancov diskriminoval cestujúcich. Tvrdí, že okolo 60 pasažierov na palube v danom čase nerešpektovalo pokyny posádky týkajúce sa nasadenia rúšok. Incident bol podľa nej výsledkom „nešťastnej série“ nesprávnych úsudkov počas rozhodovacieho procesu.

Lufthansa vo vyhlásení tiež uviedla, že od tohto incidentu plne spolupracuje s americkým ministerstvom dopravy a s Americkým židovským výborom (AJC) pripravuje prvý školiaci program svojho druhu v leteckej doprave pre svojich manažérov a zamestnancov, ktorý je zameraný na boj proti antisemitizmu a diskriminácii.