Premiér: Hyundai Mobis preinvestuje v Novákoch vyše 170 mil.eur s podporou vlády

Juhokórejská spoločnosť Hyundai Mobis investuje do závodu na výrobu komponentov predovšetkým do elektromobilov v Novákoch viac ako 170 miliónov eur a vytvorí pritom viac ako 270 pracovných miest. Potvrdil to premiér Robert Fico (Smer-SD) v utorok po podpise Memoranda o spolupráci medzi vládou SR a touto spoločnosťou s tým, že vláda plánuje podporiť investíciu stimulom okolo 26 miliónov eur.

„Transformácia tohto regiónu, ktorá je nevyhnutná v súvislosti so zatvorením ťažby hnedého uhlia vyžaduje, aby sme našli pre ľudí, ktorí prišli o prácu, zmysluplnú alternatívu. Takouto alternatívou je určite priemyselná výroba, výroba komponentov predovšetkým do elektromobilov,“ zhodnotil Fico.

Zástupcom Mobisu prisľúbil, že vláda prijme všetky opatrenia, aby pre závod zabezpečila dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Na utorkovom stretnutí podľa vlastných slov predstavil juhokórejskej delegácii viacero plánovaných krokov v oblasti stredného či vysokého školstva, ale aj možnosti príchodu zamestnancov zo zahraničia.

Už v utorok by mal kabinet podľa premiéra prijať rozhodnutie o podpore tohto projektu. „Predpokladám, že vo vláde nebude nikto, kto by spochybňoval toto rozhodnutie. Ide o daňovú úľavu vo výške okolo 26 miliónov eur,“ priblížil Fico. „Mimoriadne si vážime, že takáto produkcia s vysokou pridanou hodnotou prichádza na Slovensko, do regiónu, ktorý je veľmi ťažko skúšaný a verím, že takto budeme pokračovať v ďalších projektoch aj v budúcnosti,“ doplnil s tým, že zaujímavým je napríklad aj projekt v Gbelanoch pri Martine.

Fico zopakoval aj záujem slovenskej vlády o spoluprácu s Južnou Kóreou v oblasti jadrovej energetiky. Slovensku záleží na diverzifikácii dodávok jadrových zariadení a téma sa riešila aj počas nedávnej pracovnej cesty premiéra v tejto krajine. „Táto téma je určite zaujímavá aj pre spoločnosť Hyundai, ktorá má jednu z častí orientovanú aj na jadrovú energetiku,“ podčiarkol šéf exekutívy.

Zdôraznil, že SR je v tejto oblasti pomerne dobre pripravená, keďže plánuje postaviť nový reaktor na území existujúcej jadrovej elektrárne. K dispozícii je už povolenie o umiestnení stavby či hodnotenie vplyvov na životné prostredie (EIA). „Toto všetko nám dáva roky náskoku pred inými krajinami, a preto máme záujem na veľmi intenzívnych rokovaniach s Južnou Kóreou. Rovnako nám záleží, aby z tohto rozhodnutia nevznikli žiadne pnutia s inými krajinami, ako sú napríklad Spojené štáty alebo Francúzsko, ktoré sú rozhodujúcimi hráčmi v oblasti jadrovej energetiky,“ dodal Fico.