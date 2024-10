Uhlerová: KOZ SR má negatívny postoj k návrhu štátneho rozpočtu

Uviedla to v pondelok prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová po rokovaní tripartity, pričom upozornila aj na problém s dofinancovaním samospráv.

„Vo všeobecnej pokladničnej správe predkladaného rozpočtu je rozpočtovaných 525 miliónov eur, kde sa hovorí o tom, že sú to zdroje na vykrytie záväzkov vyplývajúcich z kolektívneho vyjednávania. Čiže 800-eurová odmena pre budúci rok a päťpercentné zvyšovanie platov v roku 2026. Avšak sú tam zadefinované ďalšie výdavky, ktoré nie sú podrobne vyčíslené, a tieto výdavky by mali byť vykryté uvedenou sumou,“ uviedla Uhlerová s tým, že tieto zdroje pravdepodobne nie sú dostatočné na dofinancovanie samospráv.

Kolektívne vyjednávanie je podľa nej stále otvorené, pričom sa dohodli na štvrtom kole kolektívneho vyjednávania. Podotkla, že je aktuálne nevyhnutné, aby štát a samosprávy medzi sebou rokovali a vyriešili túto situáciu. „Ak k tomu nedôjde, nedôjde ani k podpisu vyšších kolektívnych zmlúv za stranu samospráv, čo je trochu delikátny problém, pretože samosprávy sú zmluvnou stranou a reprezentujú reprezentatívne združenie zamestnávateľov na strane štátu,“ dodala Uhlerová.

Vysvetlila, že tieto záväzky by nemohli byť uplatňované na zamestnancov pod samosprávami alebo by na ne nemali nárok. „To je dosť vážny problém. Snažíme sa túto situáciu vyriešiť do dvoch týždňov. Pokiaľ nedôjde k dohode medzi samosprávou a štátom, tak v tom prípade celá dohoda padá a pre nás sa štát stáva nedôveryhodným partnerom pre kolektívne vyjednávanie,“ upozornila prezidentka KOZ SR.

Ďalej povedala, že v histórii kolektívneho vyjednávania vyšších kolektívnych zmlúv pre verejnú správu je to prvýkrát, keď sa samospráva rozhodla, že tieto zmluvy nepodpíše, pokiaľ nebude zabezpečené dofinancovanie.