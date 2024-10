SNS apeluje na reformu zdravotného poistenia

Šutaj Eštok: Hlas bude tlačiť, aby do konca roka zvolili predsedu NR SR

Koaličný Hlas-SD bude tlačiť na to, aby bol do konca roka zvolený predseda parlamentu z jeho radov. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol líder strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.