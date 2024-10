Na hore Mount Everest objavili topánku s chodidlom. Dokumentaristov zaujal nápis na ponožke

Tímu dokumentaristov sa na hore Mount Everest podarilo objaviť ľudské pozostatky patriace zrejme britskému horolezcovi Andrewovi Irvineovi, ktorý sa stratil pri pokuse zdolať najvyšší vrchol sveta pred 100 rokmi, uviedol v piatok časopis National Geographic. TASR informuje podľa agentúry AFP a denníka Bild.

V dôsledku klimatickej zmeny sa stenčuje vrstva snehu a ľadu v Himalájach, toto pohorie teda čoraz častejšie vydáva pozostatky horolezcov, ktorí zahynuli počas honby za svojím snom zdolať najvyšší vrchol sveta.

Brit Irvine sa stratil ešte v roku 1924 spoločne so svojím horolezeckým partnerom Georgeom Mallorym. Stalo sa tak počas ich pokusu zdolať vrchol 8848-metrovej hory Mount Everest.

Malloryho telo sa pritom našlo už v roku 1999, po Irvineovi však nebolo ani stopy, až kým tím dokumentaristov National Geographic nenašiel na vrchole ľadovca Rongbuk topánku so zachovaným zvyškom chodidla.

Pri bližšom preskúmaní nálezu objavili ponožku „s červeným štítkom, na ktorom bolo vyšité A.C. Irvine“, uviedol časopis.

Foto: TASR/AP/Jimmy Chin/National Geographic

Objav môže pomôcť k odhaleniu jednej z najvytrvalejších záhad horolezectva - či sa Irvineovi a Mallorymu pred smrťou podarilo vyjsť na vrchol Mount Everestu. To by znamenalo, že by na najvyššiu horu sveta úspešne vyšli ešte tri desaťročia predtým, než sa to v roku 1953 ako oficiálne prvým podarilo horolezcom Edmundovi Hillarymu a Tenzingovi Norwayovi.

Členovia rodiny Irvinea, ktorý mal v čase, keď sa stratil, len 22 rokov, údajne ponúkli svoje vzorky DNA na potvrdenie identity nájdených pozostatkov, píše AFP. „Nález Irvineových pozostatkov by konečne mohol rozpovedať celý príbeh o tom, čo sa pravdepodobne stalo,“ povedala pre National Geographic jeho praneter Julie Summersová.

Irvinea a vtedy 37-ročného Malloryho naposledy videli členovia ich expedície v popoludňajších hodinách 8. júna 1924 po tom, čo v ten deň ráno začali s posledným úsekom výstupu na vrchol hory. Nachádzali sa vtedy len niekoľko stoviek metrov pod vrcholom, píše Bild.

Predpokladá sa, že Irvine mal pri sebe aj fotoaparát, ktorého nález by pravdepodobne prepísal históriu horolezectva.

S expedíciami na Mount Everest sa začalo v 20. rokoch 20. storočia; hora si odvtedy vyžiadala viac než 300 obetí na životoch. Telá niektorých z nich pokryl sneh, iní sa stratili v hlbokých trhlinách.