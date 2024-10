Šutaj Eštok: Upokojenie situácie v zdravotníctve je pre Šaška hlavnou prioritu

Uviedol to predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s tým, že Šaško má jeho plnú dôveru. Šéf rezortu financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) je rád, že téma ministra zdravotníctva sa vyrieši čo najskôr.

Ďalšie rokovania ku konsolidačnému balíčku so šéfom Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Petrom Visolajským podľa Šutaja Eštok budú prebiehať. Verí, že Šaško s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD), ktorý je zodpovedný za vyjednávanie konsolidácie, urobia maximum pre to, aby vyšli lekárom v ústrety.

„Samozrejme na dohodu treba dvoch. Budeme prichádzať s nejakými návrhmi riešenia, ale rovnako prosíme zdravotníkov, aby si uvedomili, že v situácii, kedy sa snažíme zachrániť Slovensko pred bankrotom, je nevyhnutné, aby celá spoločnosť prijala kompromisy,“ povedal minister vnútra.

Kamenický poukázal na to, že vo štvrtok (10. 10.) predloží hospodárskej a sociálnej rade návrh rozpočtu, v ktorom nebudú zahrnuté dohody so zdravotníkmi, ani dohody o energetickej pomoci. Do 15. októbra musí vláda schváliť rozpočet a predložiť ho parlamentu. „Následne bude pokračovať v týchto dvoch momentálne zásadných témach. To s čím sme rátali bude zahrnuté v rozpočte a ak nastanú nejaké dohody či zmeny, tak by sa potom tie konečné čísla upravili v návrhu štátneho rozpočtu,“ priblížil Kamenický. Dodal, že akékoľvek zdroje do zdravotníctva či energetickej pomoci by sa museli nájsť v existujúcom rozpočte.

S mnohými návrhmi Visolajského Kamenický súhlasí. Mnohé podľa neho navrhol aj odchádzajúcej ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej (Hlas-SD).

Dolinková doručila prezidentovi Petrovi Pellegrinimu svoju demisiu v utorok (8. 10.). Hlava štátu ju ešte neprijala. Avizovala, že tak urobí v momente, keď od predsedu vlády dostane návrh na jej nástupcu. Šutaj Eštok v stredu oznámil, že premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) navrhol na pozíciu ministra zdravotníctva Kamila Šaška, ktorý pôsobil ako štátny tajomník na ministerstve hospodárstva. Šaška v stredu poobede vláda odvolala z funkcie.

Zdravotníci naprieč celým sektorom jednohlasne odmietajú súčasné znenie konsolidačných opatrení v zdravotníctve. S vládou sú ochotní rokovať o riešeniach. Pellegrini po rokovaní so zástupcami zdravotníckeho sektora vyzval vládu na začatie rokovaní so zdravotníkmi k návrhu konsolidačných opatrení. Deklaroval, že od nich bude závisieť aj jeho prípadný podpis legislatívy.