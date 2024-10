Zdravotníci naprieč celým sektorom sú pripravení rokovať o konsolidácii s vládou

Svoj postoj vyjadrili aj na spoločnom utorkovom rokovaní s prezidentom SR Petrom Pellegrinim. Rovnako na ňom jednohlasne apelovali, aby návrh zákona v tomto znení nepodpísal. Ocenili, že ich hlava štátu prijala a vypočula. Rovnaký postoj v najbližších dňoch očakávajú od vlády, s ktorou sú ochotní rokovať o riešeniach. Zástupcovia zdravotníckych organizácií o tom informovali v spoločnom tlačovom vyjadrení po stretnutí s prezidentom.

„Toto nezmyselné ba až škodlivé opatrenie - návrh zákona, ktorý vláda SR vydala a následne poslanci schválili, vzácne spojilo týchto predstaviteľov, ktorí pôsobia v zdravotníctve. Nie preto, že chceme chrániť svoje záujmy, ale preto, že pravdivo hovoríme o tom, čo už v slovenskom zdravotníctve je, a čo by hrozilo týmto škodlivým opatrením,“ vyhlásila predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) Monika Kavecká. Je preto podľa nej namieste, aby vláda so zdravotníkmi začala rokovať.

Spoločne so šéfom Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Petrom Visolajským skritizovala vládu, že ani s jednou zo zúčastnených organizácií doteraz o konsolidácii v sektore nerokovala. V tejto súvislosti všetci zástupcovia sektora ocenili prezidenta. „Momentálne ako prvý z vedenia štátu s nami rokoval o tejto veci,“ poznamenal Visolajský. Jeho kroky vníma ako vnášanie pokoja do „nezmyselného konfliktu“, ktorý podľa zdravotníkov vytvorila vláda. Šéf lekárskych odborárov zároveň zopakoval, že existujú iné možnosti v sektore, kde sa dá ušetriť inak ako zasahovaním do miezd zdravotníkov. Spolu s Kaveckou zároveň pripomenuli, že ak nedôjde k zmenám, hrozí zo strany lekárov i sestier podanie výpovedí z nadčasov.

„Všetci, ktorí sme tu, chceme rokovať a chceme hľadať ten kompromis a sme veľmi radi, že prezident nás prijal. Máme 12 dní na to, aby sme rokovania viedli a verím tomu, že pri dobrej vôli aj na strane vlády rokovania môžu byť úspešné,“ vyhlásil prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby (AZZS) Matej Polák. Viceprezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov (SKZZ) Michal Weinciller zároveň dodal, že konsolidačné opatrenia by mali priamy dopad aj na záchrannú zdravotnú službu a vrátili by ju o 15 rokov späť. Zároveň deklaroval za všetkých záchranárov, že odborovému združeniu lekárov i sestier vyjadrujú podporu.

Za spoločným postojom sú aj ambulantní lekári, ktorí upozornili, že dôsledky pocítia pacienti i v ambulanciách. „Ak by na ambulantný sektor dopadli opatrenia, tak ako boli schválené, bude to znamenať odklad alebo zníženie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov,“ priblížila prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Jaroslava Orosová.

Utorkového stretnutia s hlavou štátu sa zúčastnili aj zástupcovia Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Asociácie nemocníc Slovenska, Asociácie štátnych nemocníc SR, Asociácie súkromných lekárov SR, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska a Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb.

Pellegrini po rokovaní so zástupcami zdravotníckeho sektora vyzval vládu na začatie rokovaní so zdravotníkmi k návrhu konsolidačných opatrení. Deklaroval, že od nich bude závisieť aj jeho prípadný podpis legislatívy. Hlava štátu apelovala na vládu, aby sa so zdravotníkmi snažila nájsť dohodu. Zdravotníkov požiadal o ústretovosť a ochotu nájsť kompromis.