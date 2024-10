Detská pohotovosť v Šali končí svoju činnosť

Od soboty (12. 10.) budú musieť obyvatelia šalianskeho regiónu v prípade potreby navštíviť najbližšie ambulancie pohotovostnej služby pre deti a dorast v Nových Zámkoch alebo v Nitre, informovala Poliklinika NSK v Šali. Pohotovosť pre dospelých bude v meste naďalej fungovať bez obmedzenia.

Za zachovanie detskej pohotovosti v Šali bojovalo vedenie Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), Polikliniky NSK v Šali, mesta i detskí lekári. „Počas celého roka sme rokovali všade, kde sa dalo, a všade, kde to bolo potrebné. Návštevu odchádzajúcej ministerky zdravotníctva pri odovzdávaní CT prístroja sme využili aj na to, aby sme jej o našom probléme povedali. Prisľúbila nám pomoc, nakoniec to dopadlo, ako to dopadlo,“ povedal primátor Šale Jozef Belický.

Vedenie polikliniky je sklamané, že ich argumenty v prospech opodstatnenosti a udržateľnosti APS pre deti v šalianskom regióne boli nevypočuté. Zohľadnená nebola ani petícia za zachovanie detskej pohotovosti, ktorú podpísalo takmer 5000 ľudí. Primátor potvrdil, že v Šali je prevádzkovateľ ochotný zabezpečiť fungovanie detskej pohotovosti a aj skupina lekárov ochotných slúžiť.

Služby detskej pohotovosti v Šali mesačne využívalo priemerne vyše 300 pacientov, skonštatoval riaditeľ polikliniky Róbert Baros. „Máme 11 detských lekárov, z ktorých drvivá väčšina je ochotná, chce slúžiť, s pokrytím služieb nemáme problém,“ povedal riaditeľ polikliniky v čase odovzdávania petície.

Sieť detských ambulantných pohotovostí na Slovensku sa Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodlo redukovať v troch fázach. V prvej zaniklo šesť pohotovostí, ktoré nemali prevádzkovateľa. Ďalších desať bodov APS bolo vypustených od júla 2024. Tretia fáza, ktorá sa má týkať piatich bodov APS, je naplánovaná od novembra 2024. Cieľom je stabilizácia pediatrickej ambulantnej starostlivosti vzhľadom na nízky počet pediatrov.