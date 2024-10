Trump: Američania by nikdy nemali zabudnúť na 7. október

Exprezident USA a kandidát Republikánskej strany do nadchádzajúcich prezidentských volieb Donald Trump vyhlásil, že Američania by nikdy nemali zabudnúť na útok palestínskeho hnutia Hamas na Izrael, ktorý sa uskutočnil minulý rok 7. októbra. Uviedol to v utorok na predvolebnom podujatí, kde si uctil pamiatku obetí. TASR píše podľa agentúry AFP.

„Nikdy nemôžeme zabudnúť na nočnú moru, ktorá sa v ten deň udiala,“ povedal Trump davu niekoľkých stoviek ľudí na podujatí vo svojom golfovom klube Trump National Doral na juhu Floridy. Vyhlásil taktiež, že keby bol prezidentom, „útok zo 7. októbra by sa nikdy nestal.“ V skoršom rozhovore Trump kritizoval prezidenta USA Joea Bidena a viceprezidentku Kamalu Harrisovú za ich prístup k Blízkemu východu a obvinil Bidena, že má „asi najhoršiu zahraničnú politiku zo všetkých (prezidentov) v histórii.“ Exprezident zároveň uvítal pokrok v izraelskej kampani na obmedzenie vojenského potenciálu Hamasu. „Úsvit nového, viac harmonického Blízkeho východu je konečne na dosah,“ vyhlásil. Trump si pamiatku obetí zo 7. októbra v pondelok uctil aj na židovskom cintoríne v New Yorku, kde sa stretol s predstaviteľmi židovskej komunity. Militanti Hamasu na juh Izraela zaútočili minulý rok 7. októbra. Útok si vyžiadal 1205 obetí, väčšinu tvorili civilisti. Hamas taktiež do Pásma Gazy uniesol 250 ľudí. Po útoku Hamasu začal Izrael s odvetnou ofenzívou v Pásme Gazy, pri ktorej dosiaľ zahynulo najmenej 41.000 ľudí. Takmer všetci z 2,4 milióna obyvateľov pásma boli v dôsledku zhoršujúcej sa humanitárnej krízy aspoň raz vysídlení zo svojich domovov.