Trump: Medzi imigrantmi v USA je "veľa zlých génov"

Uviedol tak v súvislosti s vraždami, ktoré páchajú nelegálni migranti. TASR informuje podľa agentúr AFP a Reuters.

Trump v rozhlasovom rozhovore s konzervatívnym moderátorom Hughom Hewittom kritizoval svoju súperku z Demokratickej strany, viceprezidentku Kamalu Harrisovú. V rozhovore poukázal na vládne údaje, podľa ktorých sa v USA nachádza 13.000 imigrantov, ktorí napriek odsúdeniu za vraždu neboli umiestnení do imigračnej väzby. Trump vyhlásil, že mnohí z nich zavraždili viacero osôb a „teraz spokojne žijú v USA.“

„Viete, verím, že vrahovia to majú v génoch. V našej krajine máme teraz veľa zlých génov. Do našej krajiny prišlo 425.000 ľudí, ktorí by tu nemali byť, ktorí sú zločinci,“ vyhlásil Trump.

Hovorca ministerstva vnútornej bezpečnosti označil Trumpove štatistiky za zavádzajúce. „Údaje sú nesprávne interpretované a siahajú desaťročia dozadu. Zahŕňajú osoby, ktoré vstúpili do krajiny za uplynulých 40 rokov a viac. Zahŕňajú aj mnohých, ktorí sú v súčasnosti uväznení federálnymi, štátnymi alebo miestnymi orgánmi.“

Reuters pripomína, že Trump počas prebiehajúcej kampane často útočí na migrantov, najmä na tých, ktorí boli zapletení do trestných činov. Viackrát ich označoval aj dehumanizujúcimi výrazmi.

Legálnych haitských migrantov v štáte Ohio obvinil z vraždenia a jedenia domácich miláčikov miestnych obyvateľov. V decembri minulého roka taktiež vyhlásil, že migranti „otravujú krv našej krajiny,“ pripomína AFP.