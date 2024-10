Vládny špeciál s občanmi SR z Libanonu pristál v Bratislave

Ďalších 44 evakuovaných, z toho deväť občanov SR, ešte len priletí. Na tlačovej konferencii po pristátí o tom informoval minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).

„Celkovo to bola spolupráca medzi dvoma krajinami, medzi Libanonom a Cyprom. Najprv to bol vojenský špeciál, ktorý previezol našich občanov na Cyprus do Larnaky a potom je to špeciál letky ministerstva vnútra, ktorý previezol a preváža všetkých ostatných z Cypru do Bratislavy,“ uviedol Blanár.

Ako dodal, Slovensko pri evakuácii poskytlo pomoc aj ďalším deviatim krajinám. Z Cypru čaká vládny špeciál ešte jeden let. Na palube bude 44 evakuovaných ľudí, z toho deviati sú občania SR. Na zastupiteľskom úrade v Bejrúte zostali traja zamestnanci. Ostatní sa aj s rodinnými príslušníkmi vrátili na Slovensko.

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) doplnil, že dopravné lietadlo C27J Spartan vykonalo z Larnaky do Bejrútu zatiaľ štyri lety a na sobotu má ešte naplánované dva lety. Má nimi priviesť ľudí, ktorí naplnia letku rezortu vnútra na jej večerný let. Slovensko musí podľa Kaliňáka hlásiť libanonskej aj izraelskej vláde prelety lietadla, aby nedošlo k jeho zostreleniu. „Všetci sa modlíme, aby tá situácia dopadla dobre a aj večerný let bol rovnako povzbudzujúci,“ podotkol.

Časť nákladov na evakuáciu podľa ministra zahraničných vecí preplatí mechanizmus civilnej obrany Európskej únie. Slovensku by sa tak malo vrátiť 75 percent nákladov.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) priblížil, že išlo o záchranný modul EURACARE Flight & Shelter, vďaka ktorému vie Slovensko v Európe spolupracovať a podieľať sa na bezpečnosti obyvateľov SR. „Som presvedčený o tom, že je povinnosť vlády starať sa o svojich občanov a urobiť všetko pre to, aby bola zaistená ich bezpečnosť bez ohľadu na to, či sa nachádzajú na území SR alebo niekde vo svete,“ poznamenal Šutaj Eštok. Priblížil, že na palube boli aj krízoví zamestnanci, ktorí mali na starosti nielen zdravotnú pomoc, ale pomoc pri vyrovnávaní psychologických tráum.

Slovensko tiež podľa ministra vnútra poslalo do Libanonu humanitárnu pomoc. Blanár dodal, že šlo o 14 kubíkov jedla a lekárskeho materiálu.