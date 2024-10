APZD upozorňuje na odchod talentov zo Slovenska do zahraničia

„Dokonca dočasné navýšenie DPH na 24 % by podľa nás predstavovalo jednoduchšie riešenie v porovnaní so zavádzaním nových konsolidačných nástrojov. Na druhej strane upozorňujeme, že zvýšenie odvodov pre vysokopríjmové skupiny zamestnancov síce prinesie viac peňazí do rozpočtu, ale nesie so sebou aj veľké riziko, ktoré sa volá odchod talentov do zahraničia,“ povedal Lasz.

Riziko odlevu talentov je tak podľa neho vážne a môže oslabiť schopnosť udržať kľúčových odborníkov na Slovensku. Negatívny vplyv na slovenskú ekonomiku a konkurencieschopnosť domáceho trhu by mala mať aj daň z finančných transakcií. Ide o komplikovaný spôsob zdanenia, ktorý bude vyžadovať investície do úprav bankových systém, upozornil generálny sekretár.

Na hroziace zníženie konkurencieschopnosti, stratu pracovných miest a odlev investícií upozornili aj predstavitelia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ). „Firmy budú len prežívať, nebudú generovať zisk a finančná správa dostane ešte menej daňových zdrojov, ako si naplánovala. Parlament schválil unáhlené a neprepracované opatrenia zamerané na rýchle zníženie rozpočtového deficitu bez ohľadu na dlhodobé dôsledky,“ uviedli.