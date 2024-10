Robert Kaliňák reagoval na demisiu Dolinkovej

Prekvapilo ho to. Uviedol to v piatok novinárom. Nesúhlasí s tvrdením, že zdravotníctvo nie je premiérskou témou. Považuje ho za dôležité. Bude si podľa neho potrebné vydiskutovať tvrdenia Dolinkovej o nepociťovaní podpory od vlády. Zároveň si myslí, že v systéme zdravotníctva bude treba procesy zracionalizovať.

„Pacienti sa oprávnene sťažujú na to, že necítia obrovské zdroje, ktoré idú do zdravotníctva. Preto je dôležité urobiť tam poriadok. Neviem však odpovedať na otázku, či bolo dosť síl alebo energie na to, urobiť takú zásadnejšiu zmenu v zdravotníctve,“ povedal. Mieni, že finančné toky v systéme treba presmerovať do správnejších častí, aby to pociťoval pacient.

Ministerstvo obrany sa podľa jeho rezortného šéfa snažilo v rámci zdravotníctva „priložiť ruku k dielu“. Kaliňák pripomenul, že spolupracujú na projekte novej nemocnice v Prešove. „V rámci konsolidácie prevezmeme na seba časť výstavby veľkej nemocnice, ktorá predovšetkým takisto na 85 až 90 percent bude slúžiť pre civilné obyvateľstvo. A to je aj náš príspevok v konsolidácii k podpore zdravotníctva,“ dodal.

Dolinková v piatok oznámila podanie demisie. Prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu ju plánuje odovzdať v krátkom čase. Dolinková necíti podporu pre presadzovanie svojich cieľov a opatrení na zlepšenie zdravotníctva. Kritizovala okrem iného aj schválenie konsolidačných opatrení v parlamente, ktoré sa podľa nej nemali dotknúť zdravotníctva.