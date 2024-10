Minimálna mzda by mala byť na úrovni 60 % priemernej mzdy

Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o minimálnej mzde, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania. Prvýkrát by sa mala minimálna mzda takto vyrátať pre rok 2026.

„Navrhuje sa upraviť výšku percentuálneho podielu, ktorý je rozhodujúci pri ustanovení minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok, ak sa sociálni partneri nedohodnú na inej sume minimálnej mzdy, na 60 %. Navrhovaná zmena vyplýva z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2023 až 2027 a s jeho plnením,“ uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v dôvodovej správe.

Doplnilo, že novela zákona má vytvoriť dôstojné životné a pracovné podmienky a tiež podporiť kolektívne vyjednávanie zamestnancov a uzatváranie kolektívnych zmlúv. Jednou zo zmien je aj opätovné zavedenie záväznosti reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa aj na ďalších zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia.

Návrh zákona by mal platiť od 15. novembra 2024, niektoré ustanovenia potom od začiatku januára budúceho roka.