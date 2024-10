Eurovoľby ukázali, že občanov trápia najmä vysoké životné náklady

Slovenský letecký špeciál do Libanonu chce využiť ďalšia krajina

DNES - 11:19 Zahraničné

České veľvyslanectvo v Bejrúte bude rokovať so slovenskou ambasádou o evakuácii Čechov z Libanonu. Chcelo by využiť repatriačný let, ktorý sa chystá vypraviť SR. Česko svoj vlastný zatiaľ neplánuje.