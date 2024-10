Takáč: Štátny web by mohol porovnávať len ceny slovenských potravín

„Vedel by som si predstaviť, že by sme porovnávali vo všetkých obchodných reťazcoch len slovenské potraviny, teda vyrobené na Slovensku. To by bol môj návrh, ktorý by som dal do diskusie. Možnože by sme zistili, že veľa obchodných reťazcov nemá veľa slovenských potravín,“ vysvetlil agrominister.

Z návrhu novely zákona o cenách z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu schválil vládny kabinet vyplýva, že informačný systém MF SR by sa mal doplniť o webové sídlo slúžiace na porovnanie cien potravín predávajúcich v maloobchode.

„Zriadenie webového sídla na porovnanie cien potravín predávajúcich v maloobchode je súčasťou opatrení, ktoré boli prijaté vládou Slovenskej republiky ako jemnejšie opatrenia, ktoré zákon o cenách umožňuje v rámci protiinflačného pôsobenia štátu, oproti regulácii cien,“ zdôvodnil rezort financií.

Tento systém má podľa MF SR slúžiť na informovanie verejnosti o cenovom vývoji vybraných tovarov, uľahčenie orientácie na trhu pre slovenských spotrebiteľov, ktorí vďaka tomuto systému budú môcť napríklad nájsť najlacnejšie potrebné tovary, cenovú históriu, zľavy tovarov, vytvorenie si nákupného zoznamu a podobne.