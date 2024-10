1000 policajtov požiadalo o odchod zo služby, Šutaj Eštok reaguje

O požiadavkách, ktoré vychádzajú zo strany samotných policajtov, vedie Ministerstvo vnútra (MV) SR aktívnu komunikáciu. Pred rokovaním vlády v súvislosti s hrozbou odchodu veľkého množstva policajtov to zvýraznil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Zároveň verí, že nový platný zákon o stabilizačných podmienkach v polícii prispeje k tomu, že nie všetky podané výpovede budú i reálne uplatnené.

„Tie čísla k odchodom máme, do dnešného dňa to bolo nejakých 1000 policajtov, ďalších zhruba do 1000 žiadostí o odchod je podaných. Veríme, že nie všetky budú uplatnené a že budú stiahnuté aj vďaka tomu, že od októbra platí nový zákon o stabilizačných podmienkach,“ uviedol.

Uistil, že s policajtmi vedenie rezortu i Policajného zboru aktívne komunikuje o požiadavkách i podnetoch. „Netýkajú sa len platových náležitostí. Niektoré veci už boli vyriešené, iné sú v riešení,“ povedal minister. Chystá sa komunikovať s policajtmi v regiónoch. „Tak, ako som sa stretol s policajtmi z bratislavského regiónu, chystám sa komunikovať aj s ich kolegami z iných regiónov,“ povedal. Upozornil, že napráva fakt z minulých vlád, „keď sa na komunikáciu o požiadavkách policajtov kašľalo“.

Zároveň zdôraznil, že k personálnej stabilizácii je potrebné zjednodušiť náborový proces. „Máme 4000 žiadostí a častokrát prepadávajú na elementárnych veciach, ako sú napríklad okuliare. Potrebujeme zmeniť veci, zdynamizovať tento proces, riešime to,“ vyhlásil.

Vyjadril sa aj k policajným raziám v bratislavských kluboch. Upozornil, že okrem daňových pochybení, ktoré zistili príslušníci Finančnej správy sa riešili aj drogy. „Potvrdili sa podozrenia, že tam dochádzalo k predaju drog, našlo sa veľké množstvo pervitínu, marihuany a kokaínu,“ vysvetľoval i zásah „kukláčov“. V nadväznosti na príslušné zistenia prišlo podľa ministra k posilneniu protidrogovej jednotky. „Budeme veľmi tvrdo postupovať v boji proti drogám, na školách i v kluboch,“ deklaroval.