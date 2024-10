Predseda českého Senátu navštívi Slovensko, v Košiciach by mal odbehnúť polmaratón

Netanjahu: Irán za svoju chybu zaplatí

DNES - 6:11 Zahraničné

Irán urobil veľkú chybu, keď v utorok uskutočnil raketový útok na Izrael, a za to zaplatí. Na úvod zasadnutia bezpečnostného kabinetu to podľa denníka Times of Israel povedal izraelský premiér Benjamin Netanjahu.