Netanjahu: Irán za svoju chybu zaplatí

Konštatoval, že iránsky útok zlyhal vďaka izraelskému systému protivzdušnej obrany, ktorý je najpokročilejší na svete. Zároveň sa poďakoval Spojeným štátom za podporu.

„Iránsky režim nechápe, že sme odhodlaní brániť sa a pomstiť našim nepriateľom. (Vodca Hamasu Jahjá) Sinwár a (šéf ozbrojeného krídla Hamasu Muhammad) Dajf to nepochopili, (vodca Hizballáhu Hasan) Nasralláh a (vojenský šéf Hizballáhu Fuád) Šukr to nepochopili a v Teheráne sú pravdepodobne tiež takí, ktorí to nechápu,“ povedal Netanjahu. „No pochopia to,“ zdôraznil a dodal, že „ktokoľvek na nás zaútočí, my zaútočíme na neho“.

Netanjahu vyzval svojich spojencov, aby sa zjednotili proti Teheránu: „Musia stáť pri Izraeli. Voľba medzi tyraniou a slobodou, medzi požehnaním a kliatbou nikdy nebola jasnejšia.“

Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herci Halevi oznámil, že Izrael na útok Iránu na pokyn vlády odpovie, podrobnosti však neuviedol. Podľa Haleviho Izrael ukázal svoju schopnosť zabrániť svojmu nepriateľovi, aby uspel, a to vďaka vzornému správaniu civilného obyvateľstva a účinnej protivzdušnej obrane.

Aj hovorca izraelských ozbrojených síl Daniel Hagari avizoval, že Izrael si vyberie, ako a kedy zareaguje na utorňajší iránsky útok. Niekoľko zo 180 iránskych balistických rakiet podľa neho dopadlo do stredného a južného Izraela, no väčšinu sa podarilo zachytiť a zlikvidovať.

O eskalácii konfliktu na Blízkom východe bude v stredu na mimoriadnom zasadnutí rokovať Bezpečnostná rada OSN, oznámilo jej švajčiarske predsedníctvo.