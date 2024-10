Štartuje Pink október, zvyšuje povedomie o rakovine prsníkov

Pacientske združenie Nie rakovine preto spúšťa sériu osvetových aktivít. Upozorňuje, že v rámci Európy je Slovensko stále na popredných priečkach v úmrtnosti na rakovinu prsníka. Zdôrazňuje potrebu včasnej diagnostiky a účinných liečebných možností. TASR o tom informovala zakladateľka združenia Jana Pifflová Španková.

„Karcinóm prsníka je najčastejšou príčinou úmrtia u žien. Ročne na Slovensku zomiera takmer 1000 žien. Jedna z piatich žien s rakovinou prsníka má v čase diagnózy menej ako 50 rokov. Práve v tejto mladšej populácii je nárast novo diagnostikovaných ochorení výrazný v posledných desiatich rokoch. Je to alarmujúce, keď sa na Slovensku ročne diagnostikuje viac ako 3500 nových zhubných nádorov, a takmer 300 žien už má pokročilé štádium ochorenia,“ dopĺňa onkologička Bibiána Vertáková Krakovská.

Pifflová Španková upozorňuje na význam včasnej diagnostiky. Pomôcť odhaliť nádor môže aj pravidelné samovyšetrenie. Doplnila, že situácia v rámci liečby sa zlepšuje, no ženy si napríklad špeciálne diagnostické genomické testy musia platiť samy. Takéto testy vedia pri istých typoch karcinómu prsníka určiť, či konkrétnej žene zaberie chemoterapia alebo nie. „Pre zaradenie týchto testov do úhradového systému sme sa spojili štyri pacientske organizácie a vyjednávame s rezortom zdravotníctva. Schválenie plnej úhrady genomických testov by bolo najkrajším darčekom k Pink októbru pre naše pacientky, ktorým práve diagnostikovali rakovinu prsníka,“ spresňuje Pifflová Španková.

Symbolom medzinárodného mesiaca povedomia o rakovine prsníka sú nielen rôzne svetoznáme budovy vysvietené na ružovo, ale aj ružová stužka. Pink október sprevádza heslo „Nebuď jedenástka“. Upozorňuje tým na fakt, že rakovina prsníka je diagnóza každej jedenástej Európanky.