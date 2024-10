28-ročný muž nožom bodol do hrudníka vlastného brata

„Muž pod vplyvom alkoholu vstúpil do neuzamknutého rodinného domu, kde žije jeho matka s manželom a ďalšími rodinnými príslušníkmi. Od svojej matky žiadal peniaze na taxík, no tá žiadnu hotovosť pri sebe nemala. Následne sa presunuli do chodby, kde sa začali hádať. Potom 28-ročný muž prešiel do kuchyne, zobral kuchynský nôž, vrátil sa do chodby a jedenkrát ním bodol do oblasti hrudníka svojho brata,“ informovala hovorkyňa.

Bratovi spôsobil poranenie hrudníka, ktoré si vyžiadalo lekárske ošetrenie a hospitalizáciu v nemocnici. Polícia útočníka zadržala a umiestnila ho do cely policajného zaistenia. Polícia navrhne jeho väzobné stíhanie.