Sudca v Georgii zrušil zákaz interrupcií po šiestom týždni tehotenstva

Putin nariadil odvod 133.000 nových vojakov

DNES - 6:09 Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin nariadil jesenný odvod 133.000 nových vojakov, ktorý by mal prebehnúť od utorka 1. októbra do konca tohto roka. Vyplýva to z dekrétu Kremľa, zverejneného v pondelok.