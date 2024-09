Kolíková navrhuje, aby výbor začal disciplinárne konanie voči Huliakovi

Opozičná poslankyňa parlamentu Mária Kolíková (SaS) odmieta výroky Rudolfa Huliaka (SNS) voči jej osobe v súvislosti s úmrtím bývalého policajného šéfa Milana Lučanského. Chce, aby sa nimi zaoberal mandátový a imunitný výbor Národnej rady (NR) SR. Plánuje podať návrh na disciplinárne konanie voči Huliakovi.

„Navrhujem mandátovému a imunitnému výboru NR SR, aby začal disciplinárne konanie voči poslancovi Rudolfovi Huliakovi s odporúčaním, aby sa vzdal mandátu poslanca NR SR. Musí tu byť jasná čiara, ktorá bude daná a mala by ju v prvom rade urobiť NR SR, pretože iba tak tu môže byť férový politický boj,“ poznamenala.

Voči výrokom Huliaka, ktorý ju spájal s úmrtím Lučanského, sa Kolíková ohradila. „Je preukázané a právoplatne je skončené celé vyšetrovanie o tragickom úmrtí gen. Lučanského, a to so záverom, že došlo ku tragickému úmrtiu bez cudzieho zavinenia,“ podotkla. Tvrdenia poslanca označila za hrubú lož. Hovorila aj o porušení poslaneckého sľubu. Zodpovednosť by mal Huliak podľa jej slov vyvodiť aj za výroky voči poslankyni Lucii Plavákovej (PS).