Až 7 % spoločností na Slovensku hrozí v tomto roku úpadok

Najviac ohrozené sú spoločnosti v oblasti cestovného ruchu a gastra, najmenej spoločnosti z oblasti zdravotníctva. Informoval o tom dátový portál FinStat.

„Na základe FinStat skóre bolo v roku 2023 v dobrom finančnom zdraví 65 % firiem, v šedej zóne, v ktorej je pravdepodobnosť úpadku od 31 % do 70 %, sa nachádzalo necelých 28 % firiem, a v zóne, v ktorej je pravdepodobnosť úpadku vyše 71 %, bolo viac ako 19.000 subjektov, teda sedem percent všetkých firiem. Oproti predošlým rokom ide o zlepšenie,“ priblížil portál.

Priemerná pravdepodobnosť úpadku by sa pritom mala vo väčšine sektorov pohybovať na úrovni 30 až 40 %. Najhoršie výsledky malo zaznamenať odvetvie dopravy a logistiky, spracovania odpadov a sektor nehnuteľností, v ktorých je priemerná pravdepodobnosť úpadku na úrovni 37 %. Na opačnom konci rebríčka je verejná správa, ktorá dosiahla hodnotu tri percentá pravdepodobnosti úpadku. Dôvodom je fakt, že v tomto sektore sa nachádza niekoľko veľkých firiem s dobrými finančnými výsledkami a v dobrej kondícii, doplnili odborníci.

Tí ďalej poukázali na to, že po rozdelení firiem v odvetviach do intervalov pravdepodobnosti úpadku je možné vidieť podiel spoločností v jednotlivých zónach, pričom odvetvie cestovného ruchu a gastra dosahuje najhoršie výsledky. Necelých 26 % spoločností v tomto odvetví sa nachádza v šedej zóne a 16 % z celkového počtu v červenej zóne, v ktorej je pravdepodobnosť úpadku viac ako 71 %. Zo známych firiem sa mali do tejto zóny dostať firmy ako Pohoda Festival alebo Hokejový klub Poprad.

„Druhým odvetvím s najvyšším podielom nezdravých firiem je potravinárstvo. V červenej zóne je až 13 % spoločností a v šedej 36,1 %. V červenej zóne sa nachádza napríklad spoločnosť Hydina Slovensko alebo Gemermilk rs. Tretím odvetvím s najvyšším podielom firiem v červenej zóne je odvetvie odevov a obuvi (12 %). V šedej zóne sa nachádza skoro 26 % firiem z daného sektora,“ doplnil FinStat.