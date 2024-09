Pred 100 rokmi sa narodil Mirko Nešpor, ako 20-ročného ho umučili gardisti

Dnes (28. septembra) uplynie 100 rokov od narodenia vysokoškolského študenta Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave a účastníka SNP Mirka Nešpora.

Narodil sa 28. septembra 1924 v Skalici do rodiny Antona Nešpora, učiteľa hudby. Ako päťročný sa s rodinou presťahoval do Holíča, kde vychodil základnú ľudovú školu. Usilovný a nadaný žiak pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Skalici, kde vynikal v matematike a vo fyzike. Následne v rokoch 1943 - 1944 študoval inžinierske staviteľstvo na bratislavskej SVŠT. Po poslednej júnovej skúške v roku 1944 odišiel na prax na stavbu Oravskej priehrady.

Mirko Nešpor sa v júli roku 1944 aktívne zapojil do ilegálneho protifašistického hnutia. Spolupracoval s predstaviteľmi Komunistickej strany Slovenska na Orave i s občianskou odbojovou skupinou Jozefa Lettricha v Dolnom Kubíne. Pomáhal zakladať Revolučný národný výbor (RNV) v Hruštíne, Zákamennom, Námestove, bol tiež členom RNV v Ústí nad Oravou. Agitoval po vojenských posádkach slovenských vojakov, aby sa pripojili k povstaniu.

Osvedčil sa ako schopný organizátor, za čo ho vedúci predstavitelia SNP poverili vedením ilegálnej politickej práce na Orave. Pri plnení úloh niekoľkokrát prešiel cez povstalecký front do Banskej Bystrice. Koncom októbra 1944 sa zapojil do partizánskych bojov v Nízkych Tatrách. Po potlačení SNP počas prechodu cez Nízke Tatry ochorel a po týždni strávenom v liptovskej obci Sokolče sa vrátil do Holíča. Ďalší mesiac sa striedavo skrýval v Bratislave, Holíči a Skalici.

Pred zatknutím sa rozhodol ujsť do Bratislavy, na železničnej stanici v Skalici ho však 13. decembra 1944 zadržali príslušníci Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy a transportovali na II. oddelenie Hlavného veliteľstva Hlinkovej gardy v Bratislave.

Nasledoval výsluch za výsluchom sprevádzaný bitím a mučením. Študent Mirko Nešpor neprezradil ani jedno meno svojich spolubojovníkov. Po krutom mučení zomrel v noci zo 16. na 17. decembra 1944 vo veku 20 rokov. V pitevnom náleze sa píše, že jeho telo bolo pokryté krvavými podliatinami a odreninami na tvári, stopami po mučení horiacimi cigaretami a na krku mal ryhu od škrtidla.

Mirko Nešpor je pochovaný na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave. Dostal vysoké vyznamenanie Hrdina SNP in memoriam. V Bratislave nesie jeho meno jeden z najväčších internátov. V Holíči mu odhalili pomník a v rodnej Skalici má Pamätnú tabuľu.