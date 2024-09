Šipoš: Je nemorálne, ak si vláda dvíha platy a ľuďom ceny

Reagoval tým na slová premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý vyhlásil, že by so zmrazením vládnych platov problém nemal. „Je nemorálne, ak si sami zdvíhate plat a ľuďom potom z pozície vlády idete zvyšovať ceny,“ vyhlásil Šipoš na margo konsolidácie verejných financií, ktorá počíta so zvýšením DPH.

Šipoš odmieta, že by potrebu konsolidácie vyvolalo neefektívne hospodárenie vlád pod vedením jeho hnutia. Pripomenul, že za tri roky Slovensko zažilo pandémiu COVID-19, začiatok vojny na Ukrajine aj energetickú krízu.

„Historicky prvýkrát, kedy malo Slovensko lepšie deficity verejných financií ako priemer európskych krajín, bolo počas vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera,“ tvrdí Šipoš.

Nárast zadlženia štátu v rokoch 2020 - 2023 podľa neho súvisí aj s vysokou bezúročnou pôžičkou, ktorú získala vláda Igora Matoviča. „Videl, aká je situácia na finančných trhoch a že úroky pôjdu hore. Požičal 10 miliárd eur za nulapercentný úrok, aby sme náš dlh mohli efektívnejšie splácať,“ vyhlásil Šipoš.

Predseda poslaneckého klubu kritizoval predstaviteľov Progresívneho Slovenska a KDH, ktorí podľa neho nemali prijať pozvanie predsedu vlády na rokovanie o konsolidácii. Premiér na stretnutie pozval predstaviteľov parlamentnej opozície okrem hnutia Slovensko, SaS sa rozhodla na stretnutí nezúčastniť. Hnutie Slovensko však podľa Šipoša so Smerom-SD dlhodobo odmieta akékoľvek rokovania.

Reagoval tiež na to, že tri opozičné strany, PS, SaS a KDH, realizujú viaceré spoločné aktivity bez hnutia Slovensko. Tvrdí, že cieľom tejto stratégie je prebrať voličov jeho hnutia. „V posledných voľbách do Národnej rady SR sme dosiahli takmer deväť percent,“ pripomenul Šipoš. Stratégia PS, SaS a KDH podľa neho nie je správna. „Ak chceme v budúcich voľbách poraziť vládu Roberta Fica, opozícia musí byť jednotná,“ povedal.

Hnutie Slovensko sa chce podľa neho naďalej orientovať na protikorupčnú a prorodinnú politiku. „Budeme predkladať prorodinné riešenia, budeme sa biť za 200 eur na dieťa, daňový bonus, ktorý teraz mnohým rodinám idú zobrať,“ konštatoval na margo aktuálnych politických priorít hnutia.