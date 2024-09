Macron: Bolo by chybou, keby Netanjahu odmietol dohodu o prímerí s Hizballáhom

DNES - 6:57

New York Správy » Zahraničné

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa v noci na piatok v New Yorku stretol s izraelským ministrom pre strategické záležitosti Ronom Dermerom a diskutoval s ním o dôležitosti dosiahnutia dohody o 21-dňovom prímerí na izraelsko-libanonskej hranici. Podľa TASR o tom informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI).

Ide o návrh dohody, s ktorým prišli Spojené štáty, EÚ a ďalší spojenci. Dohoda o prímerí zahŕňa diplomatické urovnanie, ktoré umožní civilistom na oboch stranách izraelsko-libanonskej hranice vrátiť sa do svojich domovov. Blinken v súvislosti s návrhom dohody a súčasnou situáciou v Libanone a Izraeli na stretnutí s Dermerom upozornil, že ďalšia eskalácia konfliktu Izraela s libanonským proiránskym hnutím Hizballáh len sťaží dosiahnutie tohto cieľa. S izraelským ministrom Blinken diskutoval aj o pokračujúcich snahách na dosiahnutie prímeria v palestínskom Pásme Gazy, ktoré by následne umožnilo prepustenie izraelských rukojemníkov, zmiernilo utrpenie palestínskeho ľudu a stanovilo podmienky na ukončenie vojny. Blinken zdôraznil, že všetky strany musia prijať ťažké rozhodnutia potrebné na dosiahnutie dohody. Blinken súčasne potvrdil, že Spojené štáty sú oddané ochrane bezpečnosti Izraela. Stretnutie Blinkena s Dermerom sa uskutočnilo v čase, keď sa americká administratíva netají nespokojnosťou s Netanjahuovým postojom k spomínanému plánu na 21-dňové prímerie v konflikte s Hizballáhom. Washington tvrdí, že Netanjahu s plánom prímeria súhlasil, ale tento svoj postoj zmenil pod tlakom koaličných partnerov, ktorí ho presvedčili, že zintenzívnenie bojov proti Hizballáhu bude najlepší spôsob, ako dosiahnuť návrat obyvateľov severu Izraela do svojich domovov, odkiaľ ich vyhnali cezhraničné prestrelky s Hizballáhom. Netanjahuova kancelária v reakcii na podráždenosť USA podľa správy TOI z noci na piatok uviedla, že Netanjahu oceňuje úsilie Washingtonu a že Dermer v noci na piatok viedol v New Yorku rozhovory s cieľom dosiahnuť stanovený cieľ Izraela - návrat jeho evakuovaných občanov do ich domovov v pohraničných oblastiach na severe židovského štátu. Situáciu na Blízkom východe počas návštevy v Kanade komentoval aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Povedal, že by bolo „chybou“, keby Netanjahu odmietol prímerie v Libanone. Macron varoval, že v takom prípade by izraelský premiér musel prevziať zodpovednosť za eskaláciu v regióne. „Návrh, ktorý bol predložený, je solídny,“ ozrejmil Macron na tlačovej konferencii s kanadským premiérom Justinom Trudeauom v Montréale. Dodal, že plán podporovaný Spojenými štátmi a EÚ bol pripravený v koordinácii s Netanjahuom. Francúzsky prezident uviedol, že počiatočné reakcie Izraela na návrh nie sú „definitívne“ a nastolil možnosť zvolať zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN k tejto téme s cieľom „zvýšiť tlak“. Výzvy na trojtýždňové prímerie v konflikte Izraela s Hizballáhom sa objavili niekoľko hodín po tom, čo generálporučík izraelskej armády Herci Halevi v stredu vyzval vojakov, aby sa pripravili na možnú pozemnú ofenzívu proti Hizballáhu, doplnila agentúra AFP.