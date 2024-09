Žiga sa ospravedlnil ženám, výroky Huliaka a Pročka bude riešiť mandátový výbor

Novinárom to potvrdil podpredseda NR SR poverený jej vedením Peter Žiga (Hlas-SD) s tým, že oba prípady odstúpil výboru. Zároveň sa Žiga ospravedlnil všetkým ženám, ktoré boli dotknuté výrokom Huliaka, myslí si, že aj on by sa mal ospravedlniť. Podpredseda NR SR tiež avizuje, že v októbri by mohol parlament schvaľovať novelu rokovacieho poriadku.

Žiga ozrejmil, že počas stredajšieho (25. 9.) rokovania NR SR prišli dva návrhy na disciplinárne konanie voči poslancom Huliakovi a Pročkovi. „Obidva prípady odstupujem mandátovému a imunitnému výboru, aby sa ďalej zaoberal ich prípadmi,“ povedal novinárom.

Iniciovanie disciplinárneho konania voči Huliakovi žiadal Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ), keďže Huliak vulgárny výrok vyslovil aj v pléne NR SR. Ešte predtým smeroval podobné výroky na tlačovej konferencii smerom k Lucii Plavákovej (PS). O disciplinárne konanie požiadal aj podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) pre výroky Pročka o tom, že koaličných poslancov mal označiť za zlodejov a mafiánov.

Ak mandátový a imunitný výbor zistí, že poslanec výrokom v NR SR urazil orgán Národnej rady, poslanca alebo iného ústavného činiteľa, môže mu odporučiť, aby sa ospravedlnil. Ak tak neurobí, poslanec môže dostať pokutu do výšky 1000 eur.

Žiga tiež dodal, že rokovací poriadok NR SR si každý poslanecký klub interpretuje inak a vzhľadom na digitálnu dobu je potrebná jeho úprava. „Vzniká pracovná skupina, kde budú zastúpené všetky poslanecké kluby aj pracovníci Národnej rady,“ povedal s tým, že stretnutie skupiny zvolal na utorok (1. 10.). „Verím, že na októbrovej schôdzi sa nám podarí schváliť nový rokovací poriadok, ktorý stanoví nové limity a nové mantinely pri rokovaní parlamentu,“ doplnil.

Podpredseda NR SR apeluje na voličov, aby pri najbližších voľbách brali do úvahy aj to, či chcú v parlamente „humbuk“ a nedôstojné správanie voči ženám alebo iným kolegom.

Žiga nevedel povedať, či poslanci Hlasu-SD podržia Huliaka vo funkcii predsedu výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. „Nemám túto informáciu zatiaľ, ešte sme sa o tom na klube nerozprávali, takže neviem vám na túto otázku zareagovať v tejto chvíli,“ povedal novinárom. Odvolávanie Huliaka z funkcie šéfa výboru bude iniciovať PS pre jeho nevhodné výroky.