DPH v gastrosektore a ubytovaní sa zníži na 5 percent

Oznámil to vo štvrtok na brífingu po rokovaní s Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska a Zväzom cestovného ruchu SR minister cestovného ruchu a športu SR Dušan Keketi (nominant SNS), za účasti predsedu SNS a podpredsedu parlamentu Andreja Danka. Vládny návrh pôvodne počítal so sadzbou 23 %.

„Po týždňoch ťažkých rokovaní a po týždňoch koordinácie našich krokov s asociáciami a zástupcami sektora sa nám podarilo finálne zabezpečiť, že celý sektor cestovného ruchu, tzn. gastro aj ubytovanie bude po novom v päťpercentnej sadzbe DPH,“ spresnil Keketi.

Nižšia DPH Slovensku podľa jeho slov zabezpečí „absolútne postavenie“ v rámci regiónu V4. „V Poľsku je sadzba osem %, v Česku 12 %, v Maďarsku päť % a v Rakúsku 10 % na obidva spomínané sektory cestovného ruchu. Verím, že toto pomôže konkurencieschopnosti. Pomôže to podľa čísel od asociácií zachrániť viac ako 15.000 pracovných miest. Taktiež nám to pomôže zvýšiť príjmy regionálnych samospráv pri dani z ubytovania,“ spresnil minister.

Doplnil, že zníženie DPH by podľa analýzy asociácií cestovného ruchu malo priniesť ekonomické benefity. „Počet návštevníkov by mal narásť o 350.000, tržby cestovného ruchu by mali stúpnuť o 44 miliónov eur. Počet pracovných miest v cestovnom ruchu by sa mal zvýšiť o 1200, daň z ubytovania by mala narásť o 1,5 milióna eur,“ vyčíslil Keketi.

Rokovania o zníženej DPH pre cestovný ruch s rezortom financií boli podľa Danka „ťažké“. „Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR aj pri takomto dialógu ukazuje svoju opodstatnenosť. Peniaze, ktoré pomôžeme ušetriť hotelierom, cestovnému ruchu, ale aj stravovacím jednotkám sa Slovensku vrátia. Slovensko má potenciál tvoriť až 10 miliárd eur v oblasti cestovného ruchu a športu,“ zdôraznil predseda SNS.

Danko podčiarkol, že ak by v rámci konsolidačných opatrení vlády nemal cestovný ruch dostať päťpercentnú sadzbu DPH, tak SNS bude blokovať schválenie štátneho rozpočtu. „Ak toto nebude, som ochotný blokovať celý štátny rozpočet,“ dodal.