SOPK: Pri konsolidácii financií by mohlo pomôcť zrušenie predčasných dôchodkov

Konsolidácia verejných financií je potrebná, no vláda ide brať peniaze od tých, ktorí štátu, zabezpečujú prostriedky vo forme daní, odvodov a poplatkov. Sama však opatrne pristupuje k úsporám pri vlastných výdavkoch. Na sociálnej sieti na to upozornil predseda ekonomického výboru Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Ladislav Vaškovič. Jedným z opatrení, ktoré by pomohli podnikateľom aj verejným financiám, je podľa neho zrušenie možnosti predčasného odchodu do dôchodku.

To, že štát dlhodobo hospodári zle, podľa SOPK dokazuje už 23 rokov každoročne rastúci deficit verejných financií. Konsolidačné opatrenia je preto nutné prijať. „Ale natískajú sa otázky, prečo vláda so svojimi riešeniami prichádza až teraz? Prečo ich neprediskutovala s odbornou verejnosťou a hlavne, prečo tak opatrne pristupuje k úsporám pri vlastných výdavkoch?“ pýta sa Vaškovič.

Viaceré navrhované opatrenia sa priamo dotknú i podnikateľského sektora. No za túto zvýšenú záťaž podnikatelia dostanú podľa SOPK neadekvátne málo. „A pritom mnohé z opatrení, ktoré by im pomohli pri podnikaní, by súčasne mali aj pozitívny účinok na zníženie výdavkov verejných financií. Stačí napríklad spomenúť čo najrýchlejšie zrušenie možnosti odchodu do predčasného dôchodku,“ skonštatoval Vaškovič.