Starmer: Rusko sa správa k svojim občanom ako ku kusom mäsa

Starmer poukázal na to, že na Ukrajine už zomrelo alebo bolo zranených 600.000 ruských vojakov. Zároveň spochybnil to, ako sa môže Rusko vôbec ukázať na pôde OSN. „Charta OSN, ktorú tu presadzujú, hovorí o ľudskej dôstojnosti, nie o tom, aby ste sa k svojim občanom správali ako ku kusom mäsa na hodenie do mlynčeka,“ vyhlásil britský premiér.

Zástupca ruského veľvyslanca pri OSN Dmitrij Poľanskij počas Starmerovho príhovoru sedel s hlavou položenou na rukách a pozeral sa dole do svojich papierov, píše AFP.

„Ruská invázia na Ukrajinu je nelegálna. Ohrozuje globálnu bezpečnosť a spôsobuje obrovské ľudské trápenie,“ uviedol Starmer, pričom poukázal aj na úmrtia civilistov či ľudí, ktorí museli pre tento konflikt opustiť svoje domovy.

Podľa britského premiéra je potrebné vyvodiť zodpovednosť, aby sa ukázalo, že „agresia sa nemôže vyplatiť“. „Rusko túto protizákonnú vojnu začalo. Musí ju skončiť a odísť z Ukrajiny,“ povedal. Zároveň dodal, že územná celistvosť Ukrajiny musí byť základom akéhokoľvek spravodlivého a trvácneho mieru.

Starmer vo svojom príhovore vyzval aj na prímerie v Libanone a v Pásme Gazy, kde Izrael vedie boje proti Iránom podporovaným militantným skupinám. „Bezpečnosť príde prostredníctvom diplomacie, nie eskalácie. Neexistuje tu vojenské riešenie,“ uviedol Starmer.

Britský premiér v stredu tiež oznámil, že Británia vysiela na Cyprus svojich vojakov, aby pomohli s evakuáciou ľudí z Libanonu. Zároveň vyzval Britov, aby opustili Libanon, píše agentúra Reuters.