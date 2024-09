Z bratislavského letiska sa bude priamo lietať na Madeiru i do Kataru

Priamym letom z Bratislavy sa môžu cestujúci dostať na portugalský ostrov Madeira. Od štvrtka (26. 9.) sa začne z Bratislavy lietať aj do Kataru na Arabskom polostrove. V stredu o tom informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.

„Priame lety z Letiska M. R. Štefánika na portugalský ostrov Madeira, ako aj priame lety z Bratislavy do Kataru, môžu využiť cestujúci vôbec po prvý raz. Rozširujú tak ponuku leteckých spojení s odletom z Bratislavy a sú dôkazom, že dovolenková sezóna sa predlžuje až po začiatok jesenných mesiacov,“ uviedol generálny riaditeľ letiska Dušan Novota.

Priame charterové lety na Madeiru z Bratislavy sú v pláne počas septembra a októbra každý utorok. Pokračovať by mali aj v budúcom roku. Let trvá štyri a pol hodiny a na portugalský ostrov sa lieta lietadlom typu Boeing 737-800 s kapacitou 189 cestujúcich.

Do Kataru sa začne z Bratislavy lietať od štvrtka (26. 9.), lety sú naplánované do 6. januára. Letecké spojenie sa po prestávke opäť obnoví od 7. apríla. Posledné lety v sezóne sú naplánované na prelome mája a júna 2025.

Ázijský Katar je novinkou medzi exotickými leteckými spojeniami, do ktorých sa bude z Bratislavy lietať v zimnej sezóne 2024/2025. Cestovné kancelárie pripravujú aj ďalšie priame lety, a to na thajský ostrov Phuket, Maurícius, Zanzibar, ale aj na Kubu, do Vietnamu, Dominikánskej republiky, Ománu, Bahrajnu či do Dubaja.