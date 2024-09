Vedenie Volkswagenu a odbory začali v stredu rozhovory o prepúšťaní

Fico má vysvetliť cestu do Číny, SaS hovorí o hrozbe pre našu ekonomiku

VČERA - 15:42 Ekonomické

Premiér Robert Fico by mal jasne prezentovať, s akými postojmi ide do Číny a čo ide dohodnúť. Vyzvala ho na to opozičná SaS spolu s mimoparlamentnými stranami.