Nútiť Rusko, aby pristúpilo na mier, by bolo fatálnou chybou, vyhlásil Kremeľ

Vyhlásenie Kremľa je reakciou na vyjadrenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na pôde Organizácie Spojených národov, ktorý v utorok povedal, že Rusko možno k mierovému riešeniu len prinútiť, a prisľúbil, že pokiaľ ide o ukončenie konfliktu, nebude rokovať podľa podmienok Moskvy.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu povedal novinárom, že „takýto postoj predstavuje fatálnu chybu, systémovú chybu“. „Ide o hlboké nedorozumenie, ktoré bude mať nevyhnutne dôsledky pre režim v Kyjeve,“ dodal Peskov.

„Rusko je za mier, avšak za podmienky, že bude zabezpečená jeho stabilita a budú splnené ciele špeciálnej vojenskej operácie,“ povedal Peskov s odkazom na pomenovanie vojny na Ukrajine, ktoré používa Moskva. „Bez toho, aby sa dosiahli tieto ciele, je nátlak na Rusko nemožný,“ dodal hovorca.

Zelenskyj je tento týždeň v Spojených štátoch, kde by chcel posilniť medzinárodnú podporu Kyjeva. „Vieme, že niektorí by chceli (s ruským prezidentom Vladimirom Putinom) rokovať,“ vyhlásil Zelenskyj na pôde OSN v utorok a označil to za „šialenstvo“. „Rusko môže byť k mieru len prinútené a to je presne to, čo je potrebné – prinútiť Rusko k mieru,“ dodal Zelenskyj.

Dva a pol roka po začiatku ofenzívy Ruska na Ukrajinu sa zdá, že obe strany konfliktu sú zatiaľ najďalej od možnej dohody o ukončení bojov, píše agentúra AFP.