Oscarový herec a producent Michael Douglas slávi 80. narodeniny

Americký oscarový herec a producent Michael Douglas prvýkrát výraznejšie zaujal úlohou detektíva v seriáli V uliciach San Francisca z rokov 1972 - 1977. Odvtedy sa jeho meno spojilo s radom úspešných filmov. Dnes sa 80 rokov dožíva hviezda snímok Honba za diamantom, Honba za klenotom Nílu, Wall Street, Vojna Roseovcov, Základný inštinkt, Voľný pád, Traffic - Nadvláda gangov, či "marveloviek" Ant-Man a Wasp, Avengers: Endgame, Ant-Man a Wasp: Quantumania.

Ako producent sa Douglas podieľal na dnes už kultovom filme Prelet nad kukučím hniezdom (1975), ktorý nakrútil český režisér Miloš Forman. Filmovú adaptáciu románu Kena Keseyho Bol som dlho preč, v ktorej hlavnú postavu stvárnil Jack Nicholson, ocenili Oscarom za najlepší film, réžiu, scenár, hlavnú mužskú a ženskú úlohu. V roku 1988 založil Douglas vlastnú produkčnú spoločnosť Stonebridge Entertainment, Inc., ktorá dala do distribúcie napríklad filmy Hráči so smrťou (1990) či Made in Amerika (1993).

Manželkou Michaela Douglasa je známa hollywoodska herečka Catherine Zeta-Jonesová, ktorá je od neho o 25 rokov mladšia a narodila sa tiež 25. septembra, v stredu teda oslavuje 55 rokov. Spoločne si zahrali vo filme Traffic - Nadvláda gangov. Jeden z najsledovanejších hollywoodskych párov vychováva dve spoločné deti syna Dylana Michaela a dcéru Carys Zetu. V auguste v roku 2019 Douglas ako Mierový veľvyslanec Organizácie Spojených národov (OSN) v sprievode manželky navštívil Bratislavu, kde ich privítal aj vtedajší slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.

Michael Douglas sa narodil 25. septembra 1944 v New Brunswicku. Jeho otcom bol Kirk Douglas, ktorý tiež patril k hollywoodskym hereckým hviezdam. Herečkou bola aj jeho matka Diana Dillová. Po rozvode rodičov vyrastal Michael spoločne s matkou a mladším bratom Joelom v Connecticute. Herectvo študoval na Kalifornskej univerzite v Santa Barbare, kde sa spriatelil s dnes už úspešným režisérom a hercom Danny DeVitom. Po skončení univerzitného štúdia si herecké vzdelanie doplnil na newyorských divadelných školách Neighborhood Playhouse a American Place Theatre.

Pred filmovou kamerou debutoval v roku 1966 malou rolou v snímke Veľký žiaľ, v ktorej hlavnú postavu stvárnil jeho otec Kirk Douglas. O tri roky neskôr sa už Michael Douglas predstavil v hlavnej úlohe pacifistického predstaviteľa generácie hippies v dráme Hail, Hero! (r. David Miller, 1969).

Po úlohe v rodinnej dráme Napoleon a Samantha (r. Bernard McEveety, 1972) prijal rolu detektíva v seriáli V uliciach San Francisca (1972 - 1977), v ktorom si zahral po boku Karla Maldena. Seriál priniesol Douglasovi značnú popularitu a mnohé ďalšie hlavné postavy.

V roku 1978 stvárnil lekára v mysterióznom trileri Michaela Crichtona Kóma. O rok neskôr účinkoval v dráme Bežec (r. Steven Hilliard Stern) a v ďalšom trileri Čínsky syndróm (r. James Bridges), na ktorom sa podieľal aj na produkcii. V 80. rokoch 20. storočia hral spoločne s Kathleen Turnerovou v divácky úspešných akčných komédiách Honba za diamantom (r. Robert Zemeckis, 1984) a Honba za klenotom Nílu (r. Lewis Teague, 1985). Hlavnú postavu vytvoril aj vo filmovej adaptácii broadwayského muzikálu A Chorus Line (1985), ktorú režíroval Richard Attenborough.

Oscara v kategórii Najlepší herec v hlavnej úlohe dostal Michael Douglas vďaka úlohe chamtivého a nenásytného makléra Gordona Gekkoa vo filme Olivera Stonea Wall Street (1987). V tom istom roku sa predstavil po boku Glenn Closeovej v známej dráme Adriana Lynea Osudová príťažlivosť. V roku 1989 si opäť po boku Turnerovej zahral v úspešnej snímke Vojna Roseovcov (1989), ktorú režíroval je spolužiak z univerzity Danny DeVito.

Jednou z najlegendárnejších Douglasových hereckých kreácií bola úloha detektíva Nicka Currana v kultovom erotickom trileri Paula Verhoevena Základný inštinkt (1992). V snímke si zahral spoločne so Sharon Stoneovou. S ďalšou známou herečkou Demi Mooreovou sa Douglas predstavil v dráme Barryho Levinsona Škandalózne odhalenie (1994).

Nezabudnuteľný výkon podal aj v ďalšom dnes už kultovom filme Voľný pád (1993), ktorý režíroval Joel Schumacher. Zaujal aj úlohami v snímkach Americký prezident (r. Rob Reiner, 1995), Hra (r. David Fincher, 1997), alebo Dokonalá vražda (r. Andrew Davis, 1998).

Po boku svojej manželky si zahral v kriminálnej dráme Stevena Soderbergha Traffic - Nadvláda gangov (2000), ktorú ocenili štyrmi Oscarmi. Pozornosť upútal aj úlohou v životopisnej televíznej dráme o slávnom pianistovi Liberace (2013). Vo filme, ktorý režíroval Soderbergh, Douglasovi sekundoval Matt Damon.

Do rozsiahlej Douglasovej kinematografie patrí dráma Wall Street - Peniaze nikdy nespia (r. Oliver Stone, 2010), komédia Frajeri vo Vegas (r. Jon Turteltaub, 2013), romantický film Lepšie teraz ako nikdy (r. Rob Reiner, 2014), alebo „marvelovky“ Ant-Man a Wasp (r. Peyton Reed, 2018), Avengers: Endgame (r. Anthony Russo, Joe Russo, 2019), Ant-Man a Wasp: Quantumania (r. Peyton Reed, 2023). Hlavnú postavu stvárnil aj v historickom životopisnom seriáli Franklin (2024).

V roku 2018 po takmer 50 rokoch vo filmovom priemysle dostal Michael Douglas hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy a to neďaleko hviezdy svojho otca Kirka Douglasa.