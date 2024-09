Česku hrozia predčasné voľby, Lipavský hrozí odchodom zo strany

Zároveň by odišiel aj zo strany, pretože nie je podľa jeho slov schopný obhajovať jej súčasnú komunikáciu. Povedal to v reakcii na utorňajšie dianie na českej politickej scéne. Lipavský je na pracovnej ceste v New Yorku spolu s prezidentom Petrom Pavlom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Ak Piráti odhlasujú odchod z vlády, tak ja ako člen pirátskej strany podám demisiu tak, ako mi to náleží. Na druhú stranu by som s tým asi spojil aj odchod z tejto strany, pretože v tejto chvíli už úplne nevnímam, že napríklad to, čo zaznelo na tlačovej konferencii, by som bol schopný podpísať. Nehovorím, že všetko, čo tam zaznelo, bolo zlé, ale myslím si, že interpretácia vládnutia sa posunula spôsobom, ktorý ja už nie som schopný obhajovať,“ vysvetlil svoje rozhodnutie šéf českej diplomacie.

Čo by robil, ak by premiér jeho demisiu neprijal, nechcel predikovať. Rovnako sa nevyjadril ani k prípadnému prestupu do inej strany. „Toto nie je futbal, aby som dve alebo tri sezóny hral za Spartu a potom nastúpil za Sláviu. Úplne si to neviem predstaviť. Uvidíme, čo prinesie budúci týždeň,“ povedal s tým, že do Prahy sa vráti v utorok.

Prezident Petr Pavel už avizoval, že s lídrami koaličných strán sa stretne v pondelok. Od Fialu chce počuť dôvody jeho krokov a tiež to, ako chce zabezpečiť stabilitu koalície. V situácii, keď Česko rieši mnoho problémov, nie je podľa neho žiaduce, aby sa rozkolísala.

Predseda českej vlády v utorok oznámil, že prezidentovi navrhne odvolanie šéfa Pirátov Ivana Bartoša z postu ministra pre miestny rozvoj a vicepremiéra pre digitalizáciu. Dôvodom je podľa Fialu nezvládnutá digitalizácia stavebného konania, ktorú mal Bartoš na starosti. Fiala sa s Bartošom ráno stretol, o svojich zamýšľaných krokoch ho však podľa Bartoša neinformoval. Ten konanie premiéra označil za „podraz“ a Piráti ho vnímajú ako „vykopnutie“ celej strany z vlády. To však premiér odmietol, prácu Lipavského napríklad opakovane vyzdvihol.