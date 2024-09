Fico má vysvetliť cestu do Číny, SaS hovorí o hrozbe pre našu ekonomiku

DNES - 15:42

Premiér Robert Fico (Smer-SD) by mal jasne prezentovať, s akými postojmi ide do Číny a čo ide dohodnúť. Vyzvala ho na to opozičná SaS spolu s mimoparlamentnými stranami Fórum, ODS a Modrí-ES združenými v iniciatíve Pravicový blok.

„Robert Fico sa chystá do Číny, kde ide rokovať o rôznych investičných projektoch na Slovensku, ktoré môžu naozaj byť potencionálne nebezpečné pre slovenskú ekonomiku a slovenskú bezpečnosť a zahraničnú politiku,“ uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS) na utorkovej tlačovej konferencii. Krúpa nie je proti rozvoju obchodných vzťahov s Čínou. Akákoľvek spolupráca s touto krajinou si však podľa neho vyžaduje zohľadňovanie slovenských záujmov. Upozornil, že Slovensko ako člen EÚ a NATO nemá rovnaké bezpečnostné záujmy ako Čína. Spolupráca s čínskymi investormi prináša nielen obchodné možnosti, ale aj riziká a hrozby. „Maďarsko si požičalo miliardu eur za nejasných podmienok. Navyše sa muselo upísať tým, že pustilo na svoje územie čínsku políciu, ktorá si u nich sleduje svoje záujmy a má zásadný vplyv na čínsku menšinu v Maďarsku, ktorú takto priamo kontroluje. Všetky krajiny EÚ a NATO zaznamenali vo svojich správach hrozbu zvyšujúcej sa aktivity čínskych spravodajských služieb na svojom území,“ skonštatoval. Fico by mal podľa Krúpu jasne povedať, že do Číny nejde dohodnúť nevýhodné podmienky pre Slovensko. SaS a predstavitelia Pravicového bloku žiadajú, aby parlament prijal uznesenie, v ktorom požiada vládu, aby Fico v Číne nepodpísal „zvláštnu zmluvu o investíciách, ako má Maďarsko“. Premiér má do Číny vycestovať na prelome októbra a novembra. V lete ozrejmil, že s čínskymi predstaviteľmi by sa mali rokovania venovať investícii baterkárne v Šuranoch, ale napríklad aj prečerpávacej elektrárni na rieke Ipeľ.