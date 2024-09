Po smrteľnej nehode prekvapil políciu nález v jazere

NEUVERITEĽNÉ KONANIE VODIČA PO NEHODE „AUTA SMRTI“ SA CHCEL ZBAVIŤ V JAZERE V nedeľu sme informovali o tragickej dopravnej nehode, ktorá sa stala v skorých ranných hodinách na ceste pri obci Kúty, v okrese Senica. Mladý, iba 21 ročný chodec vtedy prišiel pri zrážke s osobným autom o život. Vodič auta, ktoré malo mladíka zraziť, na mieste nehody nezostal, neposkytol a ani neprivolal chlapcovi pomoc, a s autom odišiel z miesta nehody preč. VÝBORNÁ PRÁCA SENICKÝCH POLICAJTOV Policajti sa ihneď pustili do pátrania po vozidle a jeho vodičovi. Náročnou operatívno-pátracou činnosťou a analýzou množstva kamerových záznamov, sa im podarilo zistiť, kde sa auto nachádza a kto ho mal v čase skutku šoférovať. Vodič mal auto najskôr ukryť v jednej z obcí v okrese Malacky. V noci, z nedele na pondelok sa ho mal potom snažiť zbaviť v jazere pri obci Borský Svätý Jur. Odtiaľ si ho už vytiahli policajti spolu hasičmi. Krátko na to policajti vypátrali a zadržali aj samotného vodiča. V AUTE BOLA AJ MLADÁ ŽENA Policajti kriminálnej polície pri vyšetrovaní zistili, že sa pri dopravnej nehode vo vozidle nachádzala aj 29 ročná spolujazdkyňa. Aj ju policajti zadržali a umiestnili do policajnej cely. POLICAJTI DVOJICU OBVINILI Vyšetrovateľ obvinil 50 ročného muža z prečinov usmrtenia, neposkytnutia pomoci spolupáchateľstvom, a keďže šoféroval v čase, keď to mal súdom zakázané, aj z marenia výkonu úradného rozhodnutia. Zároveň podal podnet na návrh na jeho väzobné stíhanie. V zmysle zákona môže obvinenému mužovi hroziť trest odňatia slobody až na 5 rokov. Mladú ženu vyšetrovateľ obvinil z prečinu neposkytnutia pomoci spolupáchateľstvom, za čo jej môže hroziť strata slobody až na 3 roky.