Predstavitelia opozície sa vyjadrili k stretnutiu s premiérom

Zatiaľ na sebe vláda plánuje šetriť len na úrovni piatich percent. Zvyšok majú zaplatiť občania. Vyhlásili to v pondelok predstavitelia opozície z PS a KDH po stretnutí s premiérom SR Robertom Ficom (Smer-SD) na tlačovej konferencii.

Šéf PS Michal Šimečka uviedol, že hnutie prišlo na stretnutie s výzvou, ktorá ma niekoľko bodov. „Po prvé, nech premiér jasne povie, aká bude finálna podoba konsolidácie. Je nevkusné voči všetkým ľuďom, ktorí sa obávajú, čo bude budúci rok, že stále po mesiacoch a mesiacoch nevedia povedať, čo reálne bude schválené,“ uviedol.

Premiér by mal podľa neho hľadať úspory najmä na chode štátu. V opačnom prípade 95 % konsolidácie zaplatia ľudia a iba päť percent tvorí šetrenie na strane štátu. „Premiérovi sme to týmto spôsobom tlmočili, aj sme mu hovorili dokonca konkrétne veci, ktoré by ministri mali robiť, aby sa usporilo aj dlhodobo. Neprišla však žiadna odpoveď, žiadna reakcia na to, ako by to robili alebo že by to vôbec chceli robiť. Naopak, iba chcú ľuďom brať peniaze na zvýšené DPH,“ dodal Šimečka.

KDH prišlo na stretnutie so svojimi piatimi opatreniami, ktoré by podľa jeho predsedu Milana Majerského usporili v štátnom rozpočte viac ako 2,7 miliardy eur. „Samozrejme, toto sme odovzdali aj premiérovi. Uvidíme, či si niečo z toho vezmú, ale naše opatrenie na základe expertnej skupiny, ktorú vedie náš ekonomický expert Jozef Hajko, sme pripravili naozaj dobre, odborne a vecne,“ uviedol Majerský.

Hajko podotkol, že KDH má s konsolidačným balíkom veľký problém. „Dôvodom je, že filozofia, ktorú predložila vláda, to znamená šetriť hlavne na občanoch, sa nejakým výrazným spôsobom nemení a nevidíme tam ani veľkú ochotu, že by štát siahal na samého seba,“ vysvetlil.

Ministri by podľa predsedu PS mali mať znížené paušálne náhrady na pôvodnú úroveň, pričom kritizoval i doživotnú rentu pre premiéra. „Nebudeme Robertovi Ficovi asistovať pri tomto asociálnom balíčku, nebudeme ho legitimizovať, nebudeme vyjednávať o jednotlivých položkách,“ uzavrel Šimečka.