Scholz varuje pred nepriateľským prevzatím nemeckých bánk

Talianska UniCredit totiž v pondelok odhalila, že sa jej podarilo výrazne zvýšiť podiel v nemeckej Commerzbank. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.

UniCredit pred dvoma týždňami prekvapila nemeckých bankárov a politikov, keď oznámila, že v Commerzbank získala podiel vo výške deväť %. Polovicu pritom kúpila od štátu. Tým sa stala druhým najväčším akcionárom Commerzbank, po Nemecku, ktoré stále vlastní 12 %.

V pondelok UniCredit odhalila, že uzavrela zmluvy o derivátoch, aby získala ďalších 11,5 % akcií Commerzbank. Tým by sa zvýšil jej podiel v nemeckej banke takmer na 21 % a stala by sa jej najväčším akcionárom. Bola by na dobrej ceste k prevzatiu Commerzbank.

UniCredit v pondelok zároveň uviedla, že požiadala Európsku centrálnu banku (ECB) o povolenie zvýšiť podiel v Commerzbank na 22,9 %.

„Nepriateľské útoky, nepriateľské prevzatia nie sú pre banky dobré,“ povedal Scholz nemeckým médiám a dodal, že vláda vyjadrila svoj postoj k tejto záležitosti „veľmi jasne“.

„Zaznamenali sme kroky UniCredit. Nepodporujeme prevzatie. Oznámili sme to UniCredit,“ povedal predstaviteľ nemeckého ministerstva financií.

Odvážny pokus generálneho riaditeľa UniCredit Andrea Orcelu vybudovať najväčšiu európsku banku prichádza po tom, čo nemecká finančná agentúra v piatok (20. 9.) oznámila, že nateraz nebude predávať žiadne ďalšie akcie Commerzbank. A dodala, že cieľom je jej nezávislosť.

Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani v pondelok ocenil stratégiu UniCredit a povedal, že Európska únia má jednotný trh.

Prekvapivý krok UniCredit prichádza v čase politických otrasov v Nemecku. Tri koaličné politické strany sa často dostávajú do sporov a strácajú pôdu pod nohami v prospech ultrakonzervatívnej Alternatívy pre Nemecko.

Tieto problémy by mohli sťažiť vláde v Berlíne silnú reakciu na nechcený postup talianskej banky.

Orcel, investičný bankár, dohliadal na niektoré z najväčších európskych bankových fúzií v uplynulých desaťročiach.

Akcie Commerzbank spojené s derivátmi však môže talianska banka prevziať len vtedy, ak získa súhlas príslušných úradov.

UniCredit podala žiadosť na nemecký finančný úrad BaFin. ECB má na rozhodnutie až 60 dní, ktoré možno predĺžiť na 90, keď dostane dokumenty od BaFin.

Commerzbank má viac ako 25.000 firemných klientov, podieľa sa takmer tretinou na nemeckých platbách v rámci zahraničného obchodu a zamestnáva vyše 42.000 ľudí. Je tak základným pilierom nemeckej ekonomiky, ktorá je motorom európskeho priemyslu.