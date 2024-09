Pellegrini v OSN: Krízy vo svete možno riešiť aj cez súčasné inštitúcie

Súčasné politické krízy vo svete možno riešiť aj prostredníctvom existujúcich medzinárodných inštitúcií, a to pragmatickou spoluprácou, ktorá môže viesť k zvýšeniu dôvery medzi členmi Organizácie Spojených národov. Vyhlásil to v pondelok prezident SR Peter Pellegrini v prejave na Summite pre budúcnosť, ktorý je jedným z kľúčových podujatí 79. Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.

Prezident hneď na úvod svojho prejavu skonštatoval, že v Bezpečnostnej rade OSN vládne silná polarizácia, ktorú však podľa neho možno prekonať. „To, čo sa pred desiatimi rokmi vo väčšine sektorov považovalo za to úplne najlepšie, je teraz pomalšie než priemer. Ak to platí pre podnikanie či každodenný život, prečo by to nemalo platiť pre politiku a medzinárodnú spoluprácu?“ spýtal sa v prejave Pellegrini.

Podľa neho si nemožno v tomto prípade dovoliť „nezmyselné diskusie“, ako sa to podľa neho stalo v prípade debaty o klimatickej zmene a tom, či sa vôbec odohráva. „Musíme reagovať na fakty, a nie ich popierať,“ apeloval.

V príspevku pomenoval viacero súčasných kríz vo svete – upozornil na bezprecedentné množstvo konfliktov a porušovanie humanitárneho práva, spolu s celosvetovo dosiaľ najvyšším počtom utečencov a klimatické zmeny. Vyjadril sa aj k umelej inteligencii, ktorá podľa neho môže pomôcť aj pri hľadaní odpovedí na krízy.

Pri rozvoji technológií poukázal na potrebu ochrany digitálnej identity človeka, ktorá sa stáva podľa neho rovnako dôležitou ako fyzická identita. „Musíme vytvoriť podmienky na to, čomu ja hovorím 'digitálny humanizmus'. Teda musíme definovať práva a povinnosti vo virtuálnom svete a – čo je rovnako dôležité – aj nástroje na ich účinné vymáhanie,“ zdôraznil.

Podľa neho by možnosť vyjadrovať svoj názor v digitálnom prostredí nemala byť obmedzovaná, avšak mala by sa riadiť podobnými zásadami ako v reálnom svete. „Teda plná zodpovednosť a jasná totožnosť,“ vysvetlil.

Pellegrini vyjadril podporu Paktu pre budúcnosť, ktorého návrh Valné zhromaždenie OSN prijalo ešte v nedeľu. Úlohou tohto 42-stranového dokumentu je spojiť štáty vo svete – a to aj tie, ktoré majú vzájomné spory, aby spoločne riešili výzvy 21. storočia vrátane klimatickej zmeny, umelej inteligencie, rastúcej nerovnosti a chudoby.