Ficove pozvanie na rokovanie prijali len dve opozičné strany

Vyplýva to z reakcií strán na ponuku premiéra, ktorý na utorok 24. septembra na 9.30 h pozval predsedov opozičných strán PS, SaS a KDH na Úrad vlády SR na rokovanie o konsolidácii.

„KDH prijíma pozvanie predsedu vlády Roberta Fica na zajtrajšie (24. 9.) spoločné stretnutie a predstaví na ňom návrhy hnutia pre riešenie konsolidačných opatrení tak, ako sme ich už prezentovali, s cieľom, aby občania znášali dôsledky konsolidácie čo možno najmenej,“ uviedla za kresťanských demokratov Lenka Kovár, hovorkyňa KDH.

„Na rokovanie prídem a osobne mu (premiérovi) zopakujem výzvu, aby dodržal svoje sľuby voličom. Úsporami by mal začať od seba, nie tým, že každej rodine vytiahne z peňaženky ročne o 1000 eur navyše,“ oznámil predseda PS Michal Šimečka.

Fico mal podľa Šimečku mesiace na to, aby pripravil zmysluplnú konsolidáciu. „Odflákol to, riešil iba pomstu a vlastné benefity. Teraz sa o navrhnutej Ficovej drahote do krvi hádajú v koalícii a on sa to snaží prekryť rokovaním s opozíciou na úrade vlády. Ak si myslí, že mu toto rokovanie pomôže zakryť drahotu a asi najväčšie zvýšenie daní v našej histórii, je na veľkom omyle,“ podčiarkol predseda PS.

Podľa SaS je Fico plne zodpovedný za zvýšenie daní a očakávané zdražovanie na Slovensku. „Odmietame alibistické stretnutie s premiérom po tom, ako vláda schválila konsolidačné opatrenia a urobila rozhodnutia o miliardových výdavkoch bez opozície, či už ide o vlastné platy vlády, alebo vznik nového ministerstva. Za stranu SaS môžem deklarovať, že sa takéhoto pokryteckého stretnutia nezúčastníme,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling s tým, že dialóg s opozíciou o konsolidačných opatreniach potom, ako boli schválené na vláde, bude v parlamente, kam patrí.

Fakt, že pozvanie na stretnutie premiéra s predstaviteľmi opozície nedostala koalícia Slovensko, Za ľudí, Kresťanská únia, si predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová vysvetľuje Ficovou obavou. „Vie, že okamžite by sme v rámci konsolidácie vyslovili požiadavku, aby si on ako premiér zrušil doživotnú rentu a doživotnú ochranku a aby si ministri znížili platy,“ dodala Remišová.