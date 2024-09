Rýchliky do Česka cez Čadcu sú obmedzené

Na trati do Českej republiky cez Čadcu sú obmedzené rýchliky, ktoré jazdia len v úseku Žilina - Čadca a späť. Ostatné hraničné priechody sú prejazdné, treba však počítať s meškaním. Doprava medzi Bratislavou a Viedňou je bez zásadných obmedzení. V pondelok o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Dominik Drevický.

„Cestujúcim s cieľovou stanicou západne od železničného uzla Wien Hbf. odporúčame sledovať aktuálne informácie o doprave od rakúskeho železničného dopravcu ÖBB, keďže vlaky kategórie Railjet xpress (RJX) v úseku Wien Hbf. - Salzburg Hbf. a späť sú dočasne odrieknuté bez náhradnej dopravy,“ doplnil Drevický. V smere do a z Poľska sú Eurocity (EC) vlaky v prevádzke v úseku Budapešť - Hranice na Moravě a späť.

Od pondelka na linke EC Košičan z Prahy cez Ostravu do Košíc premáva jedna z najmodernejších súprav Českých dráh s názvom ComfortJet, priblížil Drevický. „Nasadenie súpravy je len dočasné v rámci aktuálnej prevádzkovej situácie. Vlaky budú neskôr určené na prevádzku na linkách Berliner do Nemecka, Vindobona do Rakúska a tiež Metropolitan cez Bratislavu do Budapešti. Na Slovensko teda budú pravidelne jazdiť aj v budúcnosti, avšak na inej trati,“ doplnil hovorca ZSSK.