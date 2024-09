KOZ: Konsolidácia bude mať drvivý dosah na konečných spotrebiteľov

Dosah budú mať najmä na najviac ohrozené skupiny spoločnosti a v konečnom dôsledku ich zaplatia zamestnanci. Vyhlásila to v pondelok prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová po rokovaní tripartity.

„Predpokladáme, že konsolidácia bude mať drvivý dosah na konečného spotrebiteľa, obyvateľstvo, zamestnancov a ich domácnosti. Dlhodobo zdôrazňujeme, že konsolidácia by mala byť postupná a nemala by mať dosah na nízkopríjmové alebo najviac ohrozené skupiny spoločnosti. Taktiež by ju v konečnom dôsledku nemali zaplatiť zamestnanci. Avšak takto nastavená konsolidácia predpokladá práve opak,“ uviedla Uhlerová.

Niektoré opatrenia smerované zamestnávateľom a firmám sa totiž podľa nej predsa len prenesú na konečného spotrebiteľa, či už v podobe mzdových nákladov alebo zvýšených cien služieb a potravín. Odborári od vlády očakávali, že prijme regulačné opatrenia, ktoré by zabránili priamemu prenosu všetkých nákladov.

„Zvyšovanie dane z pridanej hodnoty (DPH) určite nie je sociálno-demokratickým opatrením. Najviac zasiahne najzraniteľnejšie a nízkopríjmové skupiny. Aj pri tovaroch a službách, kde sa predpokladá znížená DPH, z toho plošne profitujú všetci vrátane tých s vyšším príjmom. Znížená DPH nie je dostatočnou kompenzáciou za to, že sa pri väčšine tovarov a služieb zvyšuje DPH na 23 %,“ podotkla Uhlerová.

Konsolidácia podľa nej taktiež ovplyvní vyjednávania o mzdách, keďže KOZ SR predpokladá, že zamestnávatelia prenesú vzniknuté zvýšené náklady do platov. Upozornila aj na zníženie rastu platov v zdravotníckych profesiách.

Odborári podľa Uhlerovej súhlasili s niekoľkými opatreniami, ako napríklad s obmedzením rodičovského dôchodku. „Ide o nesystémový prvok, ktorý narúša systém dôchodkového zabezpečenia. Už minulý rok sme odporučili zvážiť jeho obmedzenie,“ vysvetlila. KOZ SR podporilo aj novú sadzbu dane pre právnické osoby s príjmom nad jeden milión eur vo výške 22 %.