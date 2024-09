Andrej Danko ešte chce diskutovať o viacerých zmenách v konsolidačnom balíku

Má ísť napríklad o výšku sadzby pri ubytovaní, návštevách kultúrnych a športových podujatí či cenu ročnej diaľničnej známky. "Budem sa biť, ale nie tak, aby padol Robert Fico (Smer-SD), to mi za to nestojí," zdôraznil v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

„Pre mňa bude priorita, aby aj ubytovania zišli na päť percent. Zajtra mám ešte rokovanie o vstupe na športoviská a kultúrne podujatia, kde by sme tiež chceli zachovať päťpercentnú daň,“ priblížil Danko. Chce riešiť aj otázku ceny ročnej diaľničnej známky. „Ja chcem, aby sme sa dohodli, že radšej neznižujme desaťdňové a mesačné a zachovajme tú cenu, aká je,“ uviedol. Podotkol, že síce nesúhlasí so všetkými opatreniami, konsolidácia je o kompromisoch. „Pre mňa je to vždy menšie zlo vydržať v tejto vláde, ako dovoliť Progresívnemu Slovensku robiť to, čo tu robil Ódor celý rok v štáte,“ zdôraznil Danko.

Väčšie úsporné opatrenia čaká zo strany rezortov obrany a zdravotníctva. V tejto súvislosti opätovne skritizoval ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD). „Jednoducho tu máme nekoncepčnú prácu a treba povedať, že tá najväčšia jama, kde miznú peniaze, je zdravotníctvo,“ poznamenal. Podotkol, že v ňom narastá boj medzi štátom a súkromným sektorom. Skritizoval aj ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD), ktorá podľa neho nezvládla energopomoc, a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), ktorý si podľa neho tvrdohlavo presadil 13. dôchodok a tlačí na zrušenie rodičovského príspevku.

Poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek (Progresívne Slovensko) súhlasí s kritikou ministeriek. „Asi by som neskritizoval šafárenie pani ministerky Dolinkovej krajšie ako koaličný podpredseda parlamentu, takže vlastne ďakujem a pridávam sa k tým argumentom. Možno dodávam, že ak sa nemýlim, máme návrh na odvolanie pani ministerky Dolinkovej stále ešte v parlamente živý, takže je tu šanca s tým aj niečo urobiť,“ uviedol. Danko tvrdí, že SNS za návrh nezahlasuje. „My Dolinkovú na základe vášho návrhu nemôžme odvolať, ale verte, že politický tlak tu je. A ja ešte stále očakávam, že nový líder Hlasu-SD sa s tým vysporiada,“ dodal.

Valášek zároveň poznamenal, že navrhnuté konsolidačné opatrenia navýšia rozpočet rodín v priemere o 1000 eur ročne za dane navyše. Ocenil, že Dankovi sa podarilo presadiť pri rezortoch jeho strany viaceré zľavy. Rozumie tiež, že pri návrhu opatrení išlo o kompromisy v rámci koalície. Zároveň zdôraznil, že potreba konsolidácie nie je len výsledkom hospodárenia bývalej vlády, ale aj predchádzajúcich. Pripomenul pritom, že súčasťou koalície vtedajších vlád boli najmä súčasné koaličné strany.